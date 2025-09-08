Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Ринок нафти зростає на тлі нових санкцій та планів ОПЕК+

нафта
Ціни на нафту зросли / Depositphotos

У понеділок світові ціни на нафту зросли більш ніж на 1%, частково компенсувавши падіння минулого тижня. Зростання котирувань спричинили очікування посилення санкцій проти російської нафти після нічного удару по Україні, що переважило ефект від запланованого збільшення видобутку ОПЕК+.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Чому зросли світові ціни на нафту

Ціна на нафту марки Brent у понеділок піднялася на 80 центів, або 1,2%, до 66,30 долара за барель станом на 03:45 за Гринвічем. Американська нафта West Texas Intermediate зросла на 75 центів, або 1,2%, до 62,62 долара за барель.

У п’ятницю обидва показники втратили понад 2% на тлі слабкого звіту про зайнятість у США, що погіршило очікування щодо попиту на енергоносії. Загалом минулого тижня котирування знизилися більш ніж на 3%.

У неділю країни ОПЕК+, до складу яких входять члени Організації країн-експортерів нафти, Росія та інші союзники, домовилися про подальше збільшення видобутку з жовтня. Лідер картелю Саудівська Аравія прагне відновити втрачену частку ринку, проте темпи зростання будуть повільнішими, ніж у попередні місяці.

ОПЕК+ нарощує видобуток із квітня після кількох років скорочень, спрямованих на підтримку ринку. Водночас останнє рішення стало несподіванкою, адже на зиму в північній півкулі прогнозується можливий надлишок нафти.

Від жовтня вісім членів альянсу збільшать видобуток на 137 тисяч барелів на добу. Це суттєво менше, ніж приріст у 555 тисяч барелів на добу у вересні та серпні чи 411 тисяч барелів у липні та червні.

Аналітики відзначають, що очікувані нові санкції США проти Росії можуть призвести до скорочення пропозиції нафти. У Goldman Sachs прогнозують дещо більший профіцит ринку у 2026 році завдяки зростанню видобутку в США, який переважить падіння російських обсягів та зростання світового попиту. Прогноз цін на Brent і WTI на 2025 рік залишився без змін, а середня ціна на 2026 рік очікується на рівні 56 і 52 доларів за барель відповідно.

Нагадаємо, з 3 вересня запрацювала нова "стеля" цін на російську нафту, встановлену Євросоюзом - $47,6 за барель замість $60. Це рішення було ухвалене раніше в межах 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ. Європейська комісія запропонувала обмеження ціни на російську нафту на 15% нижче середньої ринкової ціни на сиру нафту за попередні три місяці. Перегляд ціни відбуватиметься раз на пів року.

Автор:
Ольга Опенько