Рынок новых грузовиков в ноябре: продажи сократились на 18%

В ноябре на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было зарегистрировано 982 грузовых и специальных машин. Это на 10% меньше, чем в том же месяце прошлого года, а по сравнению с октябрем 2025-го продажи упали на 18%.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Укравтопрома".

Рынок коммерческих автомобилей

В ноябре украинский рынок новых коммерческих автомобилей показал спад.

Несмотря на всеобщее снижение рынка, ряд брендов сохранил высокие показатели.

Лидером ноября стал MAN, на счету которого 118 реализуемых автомобилей. Почти столько же – 117 машин зарегистрировала Renault. Третью позицию занял Fiat с результатом 88 единиц. Далее следуют Citroën (85 авто) и Mercedes-Benz, завершивший месяц с показателем 79 продаж.

Напомним, в течение ноября украинцы купили около 8,3 тыс. новых легковых автомобилей. Самой популярной маркой луны стала китайская BYD.

Бестселлером луны стал кроссовер Renault Duster.