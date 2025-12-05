- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ринок нових вантажівок у листопаді: продажі скоротилися на 18%
У листопаді на українському ринку нових комерційних автомобілів було зареєстровано 982 вантажних і спеціальних машин. Це на 10% менше, ніж у тому ж місяці минулого року, а порівняно з жовтнем 2025-го продажі впали на 18%.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Укравтопрома".
Ринок комерційних авто
У листопаді український ринок нових комерційних автомобілів продемонстрував спад.
Попри загальне зниження ринку, низка брендів зберегла високі показники.
Лідером листопада став MAN, на рахунку якого 118 реалізованих автомобілів. Майже стільки ж - 117 машин зареєструвала Renault. Третю позицію посів Fiat із результатом 88 одиниць. Далі йдуть Citroën (85 авто) та Mercedes-Benz, що завершив місяць із показником 79 продажів.
Нагадаємо, протягом листопада українці купили близько 8,3 тис. нових легкових автомобілів. Найпопулярнішою маркою місяця стала китайська BYD.
Бестселером місяця став кросовер Renault Duster.