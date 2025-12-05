Запланована подія 2

Ринок нових вантажівок у листопаді: продажі скоротилися на 18%

кільки нових вантажівок продали в Україні у листопаді / Freepik

У листопаді на українському ринку нових комерційних автомобілів було зареєстровано 982 вантажних і спеціальних машин. Це на 10% менше, ніж у тому ж місяці минулого року, а порівняно з жовтнем 2025-го продажі впали на 18%. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Укравтопрома".

Ринок комерційних авто

У листопаді український ринок нових комерційних автомобілів продемонстрував спад.

Попри загальне зниження ринку, низка брендів зберегла високі показники.

Лідером листопада став MAN, на рахунку якого 118 реалізованих автомобілів. Майже стільки ж - 117 машин зареєструвала Renault. Третю позицію посів Fiat із результатом 88 одиниць. Далі йдуть Citroën (85 авто) та Mercedes-Benz, що завершив місяць із показником 79 продажів.

Нагадаємо, протягом листопада українці купили близько 8,3 тис. нових легкових автомобілів. Найпопулярнішою маркою місяця стала китайська BYD.

Бестселером місяця став кросовер Renault Duster.

Автор:
Ольга Опенько