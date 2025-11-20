Запланована подія 2

Рынок труда в США добавил 119 тысяч рабочих мест, несмотря на рост безработицы

очередь
Уровень безработицы в США вырос с 4,3% в августе до 4,4% в сентябре / Depositphotos

В сентябре в экономике США было создано 119 тысяч рабочих мест, но уровень безработицы достиг наивысшего уровня за четыре года.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на Financial Times .

Неожиданный скачок занятости

Количество созданных рабочих мест в сентябре значительно превысило ожидания экономистов, опрошенных Bloomberg, которые прогнозировали лишь 50 000 новых должностей.

Это резко контрастирует с пересмотренными данными за август, которые зафиксировали потерю 4000 рабочих мест. Кроме того, совокупные данные за два предыдущих месяца были пересмотрены в сторону понижения на 33 000 позиций.

Однако уровень безработицы вырос с 4,3% в августе до 4,4% в сентябре, что является самым высоким показателем с 2021 года. Эти данные являются первым показателем состояния экономики США, опубликованным Бюро статистики труда (BLS) после рекордно продолжительного прекращения работы федерального правительства, которое остановило публикацию официальных отчетов.

ФРС готовится к внутреннему столкновению

По данным FT, смешанный отчет готовит почву для столкновения между "ястребами" и "голубями" - членами Федерального комитета по открытому рынку (FOMC), когда они встретятся в следующем месяце. Им придется решать, снижать ли процентные ставки в третий раз в этом году. Президент США Дональд Трамп давно выступает за понижение учетных ставок ФРС.

Несмотря на то, что в текущем году Центральный банк уже дважды снижал стоимость заимствований (на 25 базовых пунктов каждый раз), среди его членов возник глубокий раскол. Разногласия ведутся между теми, кто поддерживает дальнейшее снижение ставки на декабрьском заседании для стимулирования рынка труда и теми, кто опасается риска разжигания инфляции.

Принятие решений ФРС дополнительно усложнилось из-за прекращения работы правительства, препятствовавшего публикации регулярных экономических отчетов.

Доходность казначейских облигаций США и курс доллара упали сразу после опубликования отчета.

Напомним, компания Amazon также начинает большое сокращение : планируют уволить до 30 000 офисных работников. Это связано с тем, что во время пандемии компания наняла много людей и теперь вынуждена уменьшать издержки.

В Украине на рынке труда осенью заметно возросло количество вакансий в сферах производства, рабочих специальностей, розничной торговли, образования и работы за рубежом. По данным аналитиков, рекордсменом по росту спроса среди работодателей была вакансия комплектующего в сфере "Производство/рабочие специальности" - + 331% в количестве объявлений, если сравнивать с маем 2025 года.

Автор:
Татьяна Бессараб