Ринок праці в США додав 119 тисяч робочих місць, незважаючи на зростання безробіття

У вересні в економіці США було створено 119 тисяч робочих місць, але рівень безробіття досяг найвищого рівня за чотири роки.

Про це пише Delo.ua з посиланням на Financial Times.

Несподіваний стрибок зайнятості

Кількість створених робочих місць у вересні значно перевищила очікування економістів, опитаних Bloomberg, які прогнозували лише 50 000 нових посад.

Це різко контрастує з переглянутими даними за серпень, які зафіксували втрату 4 000 робочих місць. Крім того, сукупні дані за два попередні місяці були переглянуті у бік зниження на 33 000 позицій.

Однак, рівень безробіття зріс із 4,3% у серпні до 4,4% у вересні, що є найвищим показником із 2021 року. Ці дані є першим показником стану економіки США, опублікованим Бюро статистики праці (BLS) після рекордно тривалого припинення роботи федерального уряду, яке зупинило публікацію офіційних звітів.

ФРС готується до внутрішнього зіткнення

За даними FT, змішаний звіт готує ґрунт для зіткнення між "яструбами" та "голубами" — членами Федерального комітету з відкритого ринку (FOMC), коли вони зустрінуться наступного місяця. Їм доведеться вирішувати, чи знижувати процентні ставки втретє цього року. Президент США Дональд Трамп давно виступає за зниження облікових ставок ФРС.

Попри те, що цього року Центральний банк вже двічі знижував вартість запозичень (на 25 базисних пунктів щоразу), серед його членів виник глибокий розкол. Розбіжності точаться між тими, хто підтримує подальше зниження ставки на грудневому засіданні для стимулювання ринку праці, та тими, хто побоюється ризику розпалювання інфляції.

Прийняття рішень ФРС додатково ускладнилося через припинення роботи уряду, яке перешкоджало публікації регулярних економічних звітів.

Дохідність казначейських облігацій США та курс долара впали одразу після публікації звіту.

