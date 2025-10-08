С 1 ноября для перевозчиков вводится новая система электронных разрешений

Новая цифровая система электронных разрешений Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ) для международных перевозок грузов заработает с 1 ноября.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

6–7 октября 2025 года состоялось заседание Группы по автомобильному транспорту ЕКМТ, посвященное запуску новой системы.

Уже с 1 ноября более 40 стран-членов будут иметь общий инструмент для учета и контроля международных грузоперевозок, а автомобильные перевозчики смогут вносить данные о поездках непосредственно в систему.

Перевозчики могут наполнять основную систему информацией о своих перевозках по разрешениям ЕКМТ. В ходе заседания обсуждался переходный период использования цифровой системы и подготовка контролирующих органов всех стран-членов.

Группа приняла решение, что Секретариат международного транспортного форума подготовит обобщенные рекомендации для контролирующих органов, в частности, относительно типичных ошибок при заполнении бортового журнала. Кроме того, страны-члены договорились ввести толерантный период при проверках продолжительностью не менее трех месяцев, призывая перевозчиков внимательно заполнять информацию о каждой поездке.

Украина поддержала обмен API между Единым комплексом информационных систем "Укртрансбезопасности" и цифровой системой ЕКМТ, что позволит интегрировать данные и облегчит работу перевозчиков. Пока это решение еще не реализовано, но Украина — одна из немногих стран, которая выразила такую позицию.

На заседании также обсуждались практические нюансы работы с системой: от внесения данных о перевозках до редактирования поездок и правил по "загрузке-разгрузке" в разных местах. Секретариат МТФ анонсировал онлайн-тренинги для автомобильных перевозчиков в ноябре, а также разработал алгоритм действий в случае технических проблем или кибератак.

Отмечается, что цифровизация ЕКМТ является важным шагом для стандартизации и упрощения международных перевозок, который позволит перевозчикам более прозрачно и оперативно вести учет своих поездок, а странам-членам более эффективно контролировать соблюдение правил.

Добавим, в Украине обновлена процедура регистрации для пересечения границы. Теперь для большинства перевозчиков единственным окном для пересечения границы является система "Евчера". Лишь некоторым категориям водителей нужно дополнительно использовать модуль "18-60", более известный как "Путь".