З 1 листопада для перевізників вводять нову систему електронних дозволів

Нова цифрова система електронних дозволів Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ) для міжнародних перевезень вантажів запрацює з 1 листопада.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

6–7 жовтня 2025 року відбулося засідання Групи з автомобільного транспорту ЄКМТ, присвячене запуску нової системи.

Уже з 1 листопада понад 40 країн-членів матимуть спільний інструмент для обліку та контролю міжнародних вантажних перевезень, а автомобільні перевізники зможуть вносити дані про поїздки безпосередньо у систему.

Перевізники зможуть наповнювати основну систему інформацією про свої перевезення за дозволами ЄКМТ. Під час засідання обговорювався також перехідний період використання цифрової системи та підготовка контролюючих органів усіх країн-членів.

Група ухвалила рішення, що Секретаріат міжнародного транспортного форуму підготує узагальнені рекомендації для контролюючих органів, зокрема щодо типових помилок при заповненні бортового журналу. Крім того, країни-члени домовилися запровадити толерантний період при перевірках тривалістю щонайменше три місяці, закликаючи перевізників уважно заповнювати інформацію про кожну поїздку.

Україна підтримала обмін API між Єдиним комплексом інформаційних систем "Укртрансбезпеки" та цифровою системою ЄКМТ, що дозволить інтегрувати дані та полегшить роботу перевізників. Наразі це рішення ще не реалізовано, але Україна — одна з небагатьох країн, яка висловила таку позицію.

На засіданні також обговорювалися практичні нюанси роботи з системою: від внесення даних про перевезення до редагування поїздок та правил щодо "завантаження-розвантаження" в різних місцях. Секретаріат МТФ анонсував онлайн-тренінги для автомобільних перевізників у листопаді, а також розробив алгоритм дій у разі технічних проблем чи кібератак.

Зазначається, що цифровізація ЄКМТ — важливий крок для стандартизації і спрощення міжнародних перевезень, який дозволить перевізникам більш прозоро та оперативно вести облік своїх поїздок, а країнам-членам — ефективніше контролювати дотримання правил.

Додамо, в Україні оновлено процедуру реєстрації для перетину кордону. Тепер для більшості перевізників єдиним вікном для перетину кордону є система "єЧерга". Лише деяким категоріям водіїв потрібно додатково використовувати модуль "18-60", більш відомий як "Шлях".