С 1 января 2027 года продавцы, пользующиеся услугой OLX Доставка, обязаны подтверждать лицо через “Дію”. Также для частных продавцов заработает налог в размере 10% — его будут взимать с суммы годового дохода, превышающего эквивалент 2000 евро.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на объяснение от OLX Центр поддержки клиентов.

Зачем это нужна верификация

Изменения, связанные с законом о налогообложении доходов через цифровые площадки. Верификация позволит OLX идентифицировать продавцов для выполнения требований нового законодательства. Платформы должны передавать налоговой информацию о доходах пользователей, полученных от продажи товаров и других операций.

Речь идет именно о подтверждении личности, а не об автоматическом начислении налога. Покупателям проходить подобную процедуру не нужно. По информации OLX, для них условия использования сервисом не изменятся.

Нововведения внедряются во исполнение Закона Украины № 4903-IX, адаптирующего отечественное законодательство к европейской директиве DAC7.

Согласно новым нормам онлайн-платформы обязаны проверять данные продавцов, подсчитывать их доходы и передавать отчеты в Государственную налоговую службу (ГНС).

Главные изменения для продавцов:

Обязательная верификация через "Дію". Процедура бесплатная и занимает несколько минут. Пройти ее можно заранее с 1 декабря 2026 года или при подтверждении первого заказа по OLX Доставка в 2027 году.

Если не пройти верификацию, возможность продажи через доставку будет приостановлена.

Лимит и налог 10%. Для частных лиц действует годовой лимит в 2000 евро (в гривневом эквиваленте по курсу НБУ на 1 января).

Если сумма продаж за год не превышает этот предел, налог не взимается. Если предел превышен, с разницы удерживается налог в размере 10%, который OLX автоматически платит в бюджет. (Важно: если вы продаете на нескольких маркетплейсах, налоговая может суммировать доходы со всех платформ).

Отчетность ДПС. Начиная с 2028 года OLX ежегодно до 31 января будет передавать в налоговый отчет о доходах продавцов за предыдущий год.

Условия для ФЛП. Для физических лиц-предпринимателей правила налогообложения не изменяются – они платят налоги по своей привычной ставке.

Подключение аккаунта ФЛП позволяет получать выплаты на IBAN-счет, однако данные о таких продажах также будут включаться в ежегодный отчет платформы.

Для покупателей ничего не меняется: они могут покупать товары по-прежнему, проходить верификацию через "Дію" им не нужно.

Напомним, с 1 января 2027 года в Украине начнут действовать новые правила налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы. В определенных законом случаях, если человек продает товары через несколько онлайн-площадок и превышает установленные пороги дохода, сумму налога будет самостоятельно определять налоговая.