С аграрного предприятия взыскали 70 млн грн: в чем дело

гривны
Почти 70 млн грн доначисленных налогов уплатило в бюджет аграрное предприятие по результатам проверки / Depositphotos

Около 70 млн грн доначисленных налогов уплатило в бюджет аграрное предприятие по результатам проверки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины (ГНС).

Отмечается, что в ходе проверки одного из ведущих предприятий агропромышленного комплекса и элеваторного обслуживания налоговики обнаружили факты занижения налоговых обязательств по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость.

За нарушение налоговая доначислила предприятию 69,8 млн грн, которые оно в дальнейшем полностью уплатило в государственный бюджет .

В частности, занижение налога на прибыль возникло из-за завышения расходов, включавших:

  • отнесение к составу других операционных расходов сумм: (НДС по налоговым накладным, регистрация которых была остановлена, а также НДС на товары и услуги, не связанные с хозяйственной деятельностью + связанных с созданием резервов по НДС, в связи с судебными обжалованиями и не подтвержденные первичными документами);
  • неотражение в отчетности сумм штрафов, пени, неустойок и резервов сомнительных долгов в соответствии с требованиями стандартов бухгалтерского учета.

Кроме того, установлено занижение НДС из-за завышения налогового кредита по операциям с рисковым контрагентом, который осуществлял только документальное оформление сделок без фактического их проведения, а также из-за некорректного заполнения налоговой отчетности.

Плательщик признал выявленные нарушения и в полном объеме уплатил доначисленные суммы в бюджет в установленный законом срок.

В ГНС подчеркнули, что налоговый контроль осуществляют с учетом решения СНБО о введении правовых и организационных мер по мораторию на безосновательные проверки и вмешательства государственных органов в деятельность бизнеса, и исключительно с учетом риск-ориентированного подхода и при наличии высоких степеней риска.

Заметим, за январь-сентябрь в общий фонд государственного бюджета поступило 949,8 млрд грн налоговых платежей. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году это почти на 187,7 млрд грн больше (+24,6%). Налогоплательщикам на счета возмещено 131,2 млрд грн НДС.

Автор:
Светлана Манько