- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
З аграрного підприємства стягнули 70 млн грн: у чому справа
Майже 70 млн грн донарахованих податків сплатило до бюджету аграрне підприємство за результатами перевірки.
Як пише Delo.ua, про це повідомила Державна податкова служба України (ДПС).
Зазначається, що у ході перевірки одного з провідних підприємств агропромислового комплексу та елеваторного обслуговування податківці виявили факти заниження податкових зобов’язань з податку на прибуток та податку на додану вартість.
За порушення податкова донарахувала підприємству 69,8 млн грн, які воно в подальшому повністю сплатило до державного бюджету.
Зокрема, заниження податку на прибуток виникло через завищення витрат, що включали:
- віднесення до складу інших операційних витрат сум: ПДВ за податковими накладними, реєстрацію яких було зупинено, а також ПДВ на товари та послуги, не пов’язані з господарською діяльністю + пов’язаних зі створенням резервів по ПДВ, у зв’язку із судовими оскарженнями та які не підтверджені первинними документами);
- невідображення у звітності сум штрафів, пені, неустойок та резервів сумнівних боргів відповідно до вимог стандартів бухгалтерського обліку.
Крім того, встановлено заниження ПДВ через завищення податкового кредиту за операціями з ризиковим контрагентом, який здійснював лише документальне оформлення операцій без фактичного їх проведення, а також через некоректне заповнення податкової звітності.
Платник визнав виявлені порушення і в повному обсязі сплатив донараховані суми до бюджету у встановлений законом термін.
В ДПС наголосили, що податковий контроль здійснюють з урахуванням рішення РНБО про запровадження правових і організаційних заходів щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу, та виключно з урахуванням ризик-орієнтованого підходу і за наявності високих ступенів ризику.
Зауважимо, за січень – вересень до загального фонду державного бюджету надійшло 949,8 млрд грн податкових платежів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року це майже на 187,7 млрд грн більше (+24,6 %). Платникам податків на рахунки відшкодовано 131,2 млрд грн ПДВ.