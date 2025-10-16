З аграрного підприємства стягнули 70 млн грн: у чому справа

Майже 70 млн грн донарахованих податків сплатило до бюджету аграрне підприємство за результатами перевірки.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Державна податкова служба України (ДПС).

Зазначається, що у ході перевірки одного з провідних підприємств агропромислового комплексу та елеваторного обслуговування податківці виявили факти заниження податкових зобов’язань з податку на прибуток та податку на додану вартість.

За порушення податкова донарахувала підприємству 69,8 млн грн, які воно в подальшому повністю сплатило до державного бюджету.

Зокрема, заниження податку на прибуток виникло через завищення витрат, що включали:

віднесення до складу інших операційних витрат сум: ПДВ за податковими накладними, реєстрацію яких було зупинено, а також ПДВ на товари та послуги, не пов’язані з господарською діяльністю + пов’язаних зі створенням резервів по ПДВ, у зв’язку із судовими оскарженнями та які не підтверджені первинними документами);

невідображення у звітності сум штрафів, пені, неустойок та резервів сумнівних боргів відповідно до вимог стандартів бухгалтерського обліку.

Крім того, встановлено заниження ПДВ через завищення податкового кредиту за операціями з ризиковим контрагентом, який здійснював лише документальне оформлення операцій без фактичного їх проведення, а також через некоректне заповнення податкової звітності.

Платник визнав виявлені порушення і в повному обсязі сплатив донараховані суми до бюджету у встановлений законом термін.

В ДПС наголосили, що податковий контроль здійснюють з урахуванням рішення РНБО про запровадження правових і організаційних заходів щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу, та виключно з урахуванням ризик-орієнтованого підходу і за наявності високих ступенів ризику.

Зауважимо, за січень – вересень до загального фонду державного бюджету надійшло 949,8 млрд грн податкових платежів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року це майже на 187,7 млрд грн більше (+24,6 %). Платникам податків на рахунки відшкодовано 131,2 млрд грн ПДВ.