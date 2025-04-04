С начала года украинцы купили почти 47 тысяч подержанных авто

По итогам I квартала 2025 года украинцы приобрели почти 47 тысяч подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период 2024г.

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Об этом сообщает Укравтопром.

Средний возраст перешедших на украинскую регистрацию автомобилей составил 9,5 года. Почти половина среди них – это бензиновые автомобили, а вот электромобили занимают 22% рынка, что свидетельствует о росте их популярности.

Распределение импортируемых автомобилей по типу топлива

Средний возраст автомобилей, прошедших регистрацию в Украине, составил 9,5 года. Наибольшая доля импортируемого транспорта принадлежит бензиновым автомобилям – 46%.

Дизельные авто заняли 23% рынка, электромобили – 22%, гибридные машины – 5%, а транспорт, работающий на газе – 4%.

Среди самых популярных моделей лидером стал Volkswagen Golf (2397 авто). Также в ТОП-10 вошли:

Renault Megane – 1 731 ед;

Skoda Octavia – 1 652 ед;

Volkswagen Tiguan – 1 332 ед;

Audi Q5 – 1 299 ед;

Tesla Model Y – 1 219 ед;

Nissan Leaf – 1 207 ед;

Tesla Model 3 – 1151 ед;

Volkswagen Passat – 1 135 ед;

Nissan Rogue – 1037 ед.

Несмотря на всеобщее сокращение рынка, интерес к электрокарам сохраняется, а бензиновые авто остаются наиболее востребованными среди украинцев.

За последний год на украинских интернет-площадках было размещено 2,6 млн объявлений о продаже подержанных легковых автомобилей. Однако в марте количество новых предложений сократилось на 3,7% по сравнению с февралем и на 12,7% по сравнению с мартом 2024 года.