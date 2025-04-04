- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
С начала года украинцы купили почти 47 тысяч подержанных авто
По итогам I квартала 2025 года украинцы приобрели почти 47 тысяч подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период 2024г.
Об этом сообщает Укравтопром.
Средний возраст перешедших на украинскую регистрацию автомобилей составил 9,5 года. Почти половина среди них – это бензиновые автомобили, а вот электромобили занимают 22% рынка, что свидетельствует о росте их популярности.
Распределение импортируемых автомобилей по типу топлива
Средний возраст автомобилей, прошедших регистрацию в Украине, составил 9,5 года. Наибольшая доля импортируемого транспорта принадлежит бензиновым автомобилям – 46%.
Дизельные авто заняли 23% рынка, электромобили – 22%, гибридные машины – 5%, а транспорт, работающий на газе – 4%.
Среди самых популярных моделей лидером стал Volkswagen Golf (2397 авто). Также в ТОП-10 вошли:
- Renault Megane – 1 731 ед;
- Skoda Octavia – 1 652 ед;
- Volkswagen Tiguan – 1 332 ед;
- Audi Q5 – 1 299 ед;
- Tesla Model Y – 1 219 ед;
- Nissan Leaf – 1 207 ед;
- Tesla Model 3 – 1151 ед;
- Volkswagen Passat – 1 135 ед;
- Nissan Rogue – 1037 ед.
Несмотря на всеобщее сокращение рынка, интерес к электрокарам сохраняется, а бензиновые авто остаются наиболее востребованными среди украинцев.
За последний год на украинских интернет-площадках было размещено 2,6 млн объявлений о продаже подержанных легковых автомобилей. Однако в марте количество новых предложений сократилось на 3,7% по сравнению с февралем и на 12,7% по сравнению с мартом 2024 года.