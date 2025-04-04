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З початку року українці купили майже 47 тисяч вживаних авто
За підсумками І кварталу 2025 року українці придбали майже 47 тисяч уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Це на 16% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Про це повідомляє Укравтопром.
Середній вік автомобілів, що перейшли на українську реєстрацію, склав 9,5 року. Майже половина серед них – це бензинові авто, а от електромобілі займають 22% ринку, що свідчить про зростання їхньої популярності.
Розподіл імпортованих авто за типом пального
Середній вік авто, які пройшли реєстрацію в Україні, склав 9,5 року. Найбільша частка серед імпортованого транспорту належить бензиновим автомобілям – 46%.
Дизельні авто зайняли 23% ринку, електромобілі – 22%, гібридні машини – 5%, а транспорт, що працює на газі, – 4%.
Серед найпопулярніших моделей лідером став Volkswagen Golf (2 397 авто). Також у ТОП-10 ввійшли:
- Renault Megane – 1 731 од;
- Skoda Octavia – 1 652 од;
- Volkswagen Tiguan – 1 332 од;
- Audi Q5 – 1 299 од;
- Tesla Model Y – 1 219 од;
- Nissan Leaf – 1 207 од;
- Tesla Model 3 – 1 151 од;
- Volkswagen Passat – 1 135 од;
- Nissan Rogue – 1 037 од.
Попри загальне скорочення ринку, інтерес до електрокарів зберігається, а бензинові авто залишаються найбільш затребуваними серед українців.
За останній рік на українських інтернет-майданчиках було розміщено 2,6 млн оголошень про продаж вживаних легкових автомобілів. Проте у березні кількість нових пропозицій скоротилася на 3,7% порівняно з лютим та на 12,7% у порівнянні з березнем 2024 року.