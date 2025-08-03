С начала года "Запорожсталь" нарастила выпуск проката

В июле 2025 года металлургический комбинат "Запорожсталь" произвел 309 тысяч тонн чугуна, 264 тысяч тонн стали и отгрузил 231,2 тысяч тонн готового проката. Показатели показывают стабильность производственных процессов предприятия на фоне сложных внешних условий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные компании.

За семь месяцев 2025 года выплавка стали составила 1828,1 тонн (в январе-июле 2024 года - 1737,1 тонн), чугуна - 2280,5 тонн (1789500 тонн).

В июле комбинат произвел 309 тыс. тонн чугуна, 264 тыс. тонн стали, 231,2 тыс. тонн проката, тогда как в предыдущем месяце – 292 500 тонн чугуна, 267 500 тонн стали, 220 400 тонн проката.

Для сравнения, в 2024 году "Запорожсталь" произвела 3,1 миллиона тонн чугуна, 2,9 миллиона тонн стали и отгрузила более 2,4 миллиона тонн проката.

Предприятие остается одним из ключевых игроков в металлургической отрасли Украины, регулярно публикуя производственную статистику и обеспечивая весомые объемы экспорта, несмотря на войну и логистические вызовы.

Добавим, что "Запорожсталь", которая является совместным предприятием группы "Метинвест", направила 938 млн. грн. в поддержку своих производственных мощностей, а на 2025 год запланировано увеличение инвестиций до 1,1 млрд. грн.