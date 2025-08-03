З початку року "Запоріжсталь" наростила випуск прокату

У липні 2025 року металургійний комбінат "Запоріжсталь" виготовив 309 тисяч тонн чавуну, 264 тисячі тонн сталі та відвантажив 231,2 тисячі тонн готового прокату. Показники демонструють стабільність виробничих процесів підприємства на тлі складних зовнішніх умов.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані компанії.

За сім місяців 2025 року виплавка сталі становила 1 828,1 тонн (у січні–липні 2024 року – 1737,1 тонн), чавуну – 2 280,5 тонн (1 789 500 тонн).

У липні комбінат виробив 309 тис тонн чавуну, 264 тис тонн сталі, 231,2 тис тонн прокату, тоді як у попередньому місяці – 292 500 тонн чавуну, 267 500 тонн сталі, 220 400 тонн прокату.

Для порівняння, у 2024 році "Запоріжсталь" виробила 3,1 мільйона тонн чавуну, 2,9 мільйона тонн сталі та відвантажила понад 2,4 мільйона тони прокату.

Підприємство залишається одним із ключових гравців у металургійній галузі України, регулярно публікуючи виробничу статистику та забезпечуючи вагомі обсяги експорту, попри війну та логістичні виклики.

Додамо, що "Запоріжсталь", яка є спільним підприємством групи "Метінвест", направила 938 млн грн на підтримку своїх виробничих потужностей, а на 2025 рік заплановано збільшення інвестицій до 1,1 млрд грн.