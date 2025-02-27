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Торік "Запоріжсталь" спрямувала 938 млн грн на оновлення виробничих потужностей

Торік "Запоріжсталь" спрямувала 938 млн грн на оновлення виробничих потужностей
Сталеливарний цех металургійного комбінату "Запоріжсталь". Фото: прес-служба компанії.

У 2024 році Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" направив 938 млн грн на підтримку своїх виробничих потужностей, а на 2025 рік заплановано збільшення інвестицій до 1,1 млрд грн.

Про це інформує пресслужба компанії.

Про ремонтні роботи у 2024 році

У 2024 році серед основних проєктів з оновлення обладнання було здійснено ремонт доменних печей №2, №3 та №4, на які було інвестовано понад 230 млн грн. Такі ж інвестиції були спрямовані на проведення комплексних капітальних ремонтів основних агрегатів прокатного переділу.

Комбінат виконав капітальний ремонт устаткування двох агломашин, включно із ревізією природоохоронного обладнання. Також впроваджено ряд інвестиційних проєктів з діджиталізації виробничих процесів та оновлення IT інфраструктури.

Наголошується, що щороку підприємство вкладає кошти в покращення умов робочого побуту для своїх працівників: два санітарно-побутових приміщення пройшли капітальний ремонт, а також встановлено два нових модульних санітарних корпуси.

Головний фокус програми капітальних інвестицій "Запоріжсталі" сконцентрований на підтримці ефективної та безвідмовної роботи виробничого обладнання та його очисних споруд.

Про інвестиції у виробництво

Попри складну економічну ситуацію, "Запоріжсталь" поступово збільшує обсяги капітальних інвестицій у виробництво під час війни.

У 2022 році інвестиції становили 500 млн гривень, у 2023 році — 750 млн гривень, а у 2024 році — 938 млн гривень.

Бюджет капітальних інвестицій на 2025 рік заплановано на рівні 1,1 млрд гривень, і вже розпочато реалізацію перших проєктів з цього плану.

Так, у 2025 році комбінат планує виконати капітальні ремонти доменної печі №3, двох агломашин, станів БТЛС-1680 та Слябінг-1150, нагрівальних колодязів, лінії БТА-4. Також передбачено модернізацію прокатного виробництва, оновлення побутових приміщень сталеплавильного цеху та цеху водопостачання, а також реалізацію ряду інших проєктів.

Фото 2 — Торік "Запоріжсталь" спрямувала 938 млн грн на оновлення виробничих потужностей

Зазначимо, що у січні 2025 року ВВП України зріс на 1,5%. Основними драйверами зростання залишаються будівельна галузь, переробна промисловість та внутрішня торгівля.

Автор:
Ольга Опенько