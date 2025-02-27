В прошлом году "Запорожсталь" направила 938 млн грн на обновление производственных мощностей

В 2024 году Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" направил 938 млн грн. в поддержку своих производственных мощностей, а на 2025 год запланировано увеличение инвестиций до 1,1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

О ремонтных работах в 2024 году

В 2024 году среди основных проектов по обновлению оборудования был произведен ремонт доменных печей №2, №3 и №4, в которые было инвестировано более 230 млн грн. Такие же инвестиции были ориентированы на проведение комплексных капитальных ремонтов главных агрегатов прокатного передела.

Комбинат выполнил капитальный ремонт оборудования двух агломашин, включая ревизию природоохранного оборудования. Также введен ряд инвестиционных проектов по диджитализации производственных процессов и обновления IT инфраструктуры.

Отмечается, что ежегодно предприятие вкладывает средства в улучшение условий рабочего быта для своих работников: два санитарно-бытовых помещения прошли капитальный ремонт, а также установлены два новых модульных санитарных корпуса.

Главный фокус программы капитальных инвестиций "Запорожстали" сконцентрирован на поддержке эффективной и безотказной работы производственного оборудования и очистных сооружений.

Об инвестициях в производство

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, "Запорожсталь" постепенно увеличивает объемы капитальных инвестиций в производство во время войны.

В 2022 году инвестиции составили 500 млн гривен, в 2023 году — 750 млн гривен, а в 2024 году — 938 млн гривен.

Бюджет капитальных инвестиций на 2025 год запланирован на уровне 1,1 млрд гривен, и уже начата реализация первых проектов по этому плану.

Так, в 2025 году комбинат планирует выполнить капитальный ремонт доменной печи №3, двух агломашин, состояний БТЛС-1680 и Слябинг-1150, нагревательных колодцев, линии БТА-4. Также предусмотрена модернизация прокатного производства, обновление бытовых помещений сталеплавильного цеха и цеха водоснабжения, а также реализация ряда других проектов.

Отметим, что в январе 2025 года ВВП Украины вырос на 1,5%. Основными драйверами роста остаются строительная ветвь, перерабатывающая индустрия и внутренняя торговля.