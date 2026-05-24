Садовый выступил против массового привлечения трудовых мигрантов в Украину

Во Львове назвали альтернативу массовому завозу мигрантов / Freepik

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что не поддерживает массовое привлечение трудовых мигрантов для решения проблемы дефицита кадров в Украине. По его мнению, нехватку рабочей силы нужно преодолевать благодаря повышению уровня оплаты труда и возвращению уехавших за границу украинцев.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на zaxid.net.

По словам Садового, во Львове нет значительного притока трудовых мигрантов. Зато город заинтересован в сотрудничестве с международными компаниями, которые создают рабочие места для украинцев.

"Я не сторонник того, чтобы сюда десятками или сотнями завозили людей. А если они потом не уедут?" – заявил Садовый.

По мнению городского головы, значительную часть украинцев можно вернуть домой при конкурентной заработной плате.

Отдельно он затронул вопросы мужчин, которые, по его словам, из-за опасений мобилизации не работают или избегают публичной активности. Садовый предположил, что государство могло бы рассмотреть механизм временной отсрочки для работников критически важных производств.

"Возможно, стоит подумать о каком-то механизме отсрочки? Например, чтобы человек пол года гарантированно работал на производстве, а затем шел служить", – сказал он.

Мэр подчеркнул, что не считает массовое привлечение работников из других регионов мира эффективным способом решения кадрового дефицита.

В Минэкономики считают, что привлечение трудовых мигрантов пока не является приоритетом для Украины. Основную ставку правительство делает на возвращение украинцев из-за границы и вовлечение в работу тех, кто уже находится в стране.

Автор:
Татьяна Гойденко