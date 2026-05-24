Садовий виступив проти масового залучення трудових мігрантів в Україну

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що не підтримує масове залучення трудових мігрантів для вирішення проблеми дефіциту кадрів в Україні. На його думку, нестачу робочої сили потрібно долати завдяки підвищенню рівня оплати праці та поверненню українців, які виїхали за кордон.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на zaxid.net.

За словами Садового, у Львові наразі немає значного припливу трудових мігрантів. Натомість місто зацікавлене у співпраці з міжнародними компаніями, які створюють робочі місця для українців.

"Я не прихильник того, щоби сюди десятками чи сотнями завозили людей. А якщо вони потім не поїдуть?" – заявив Садовий.

На думку міського голови, значну частину українців можна повернути додому за умови конкурентної заробітної плати.

Окремо він порушив питання чоловіків, які, за його словами, через побоювання мобілізації не працюють або уникають публічної активності. Садовий припустив, що держава могла б розглянути механізми тимчасової відстрочки для працівників критично важливих виробництв.

"Можливо, варто подумати про якийсь механізм відстрочки? Наприклад, щоб людина пів року гарантовано працювала на виробництві, а потім ішла служити", – сказав він.

Також мер наголосив, що не вважає масове залучення працівників з інших регіонів світу ефективним способом вирішення кадрового дефіциту.

В Мінекономіки вважають, що залучення трудових мігрантів наразі не є пріоритетом для України. Основну ставку уряд робить на повернення українців з-за кордону та залучення до роботи тих, хто вже перебуває в країні.

