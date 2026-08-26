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Samsung должен выплатить Swatch $11,6 млн через цифровые клоны циферблатов для смартчасов

Swatch
Samsung должен выплатить Swatch $11,6 млн через цифровые клоны циферблатов для смартчасов

Высокий суд Лондона обязал южнокорейскую корпорацию Samsung выплатить швейцарскому производителю часов Swatch Group $11,6 млн компенсации за нарушение прав на торговые марки.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Financial Times.

Суд признал, что размещение в магазине Galaxy Store приложений с цифровыми копиями дизайнов люксовых брендов нанесло ощутимый ущерб швейцарской компании. Речь идет о 26 виртуальных циферблатах, копировавших вид моделей таких брендов, как Breguet, Blancpain, Omega, Longines и Tissot.

Назначенная сумма оказалась значительно меньше начальных требований Swatch в $170 млн, однако существенно превысила предложение юристов Samsung, настаивавших на выплате символических $300, заявляя об отсутствии реального ущерба.

Виртуальная витрина и ответственность за сторонних разработчиков

Судья сравнил размещение приложений в фирменном магазине с выставлением подделок на полках обычного супермаркета, назначив $10 млн из общей суммы непосредственно за факт публичной демонстрации торговых марок.

Хотя циферблаты создавали посторонние разработчики, ответственность возложили на Samsung, поскольку компания контролировала процесс модерации контента в Galaxy Store и использовала привлекательные циферблаты для маркетинга своих устройств. По данным истца, в Великобритании и ЕС такие приложения загрузили около 160 тысяч раз в период с октября 2015 по февраль 2019 года.

В Samsung заявили, что изучают решение суда и рассматривают возможность подачи апелляции. В то же время, в США продолжается отдельный судебный процесс Swatch против Samsung, рассмотрение которого приостановили до окончательного вердикта в Великобритании.

Напомним, ранее сообщалось, что Swatch требует от Samsung 170 миллионов долларов из-за воровства дизайна. Швейцарский производитель обвинял южнокорейского гиганта в том, что тот разрешил разместить в своем магазине приложения с цифровыми копиями известных швейцарских часов.

Автор:
Максим Кольц

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