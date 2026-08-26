Samsung має виплатити Swatch $11,6 млн через цифрові клони циферблатів для смартгодинників

Високий суд Лондона зобов'язав південнокорейську корпорацію Samsung виплатити швейцарському виробнику годинників Swatch Group $11,6 млн компенсації за порушення прав на торговельні марки.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Financial Times.

Суд визнав, що розміщення в магазині Galaxy Store додатків із цифровими копіями дизайнів люксових брендів завдало відчутної шкоди швейцарській компанії. Йдеться про 26 віртуальних циферблатів, які копіювали вигляд моделей таких брендів, як Breguet, Blancpain, Omega, Longines та Tissot.

Призначена сума виявилася значно меншою за початкові вимоги Swatch у $170 млн, однак істотно перевищила пропозицію юристів Samsung, які наполягали на виплаті символічних $300, заявляючи про відсутність реальних збитків.

Віртуальна вітрина та відповідальність за сторонніх розробників

Суддя порівняв розміщення додатків у фірмовому магазині з виставленням підробок на полицях звичайного супермаркету, призначивши $10 млн із загальної суми безпосередньо за сам факт публічної демонстрації торговельних марок.

Хоча циферблати створювали сторонні розробники, відповідальність поклали на Samsung, оскільки компанія контролювала процес модерації контенту в Galaxy Store та використовувала привабливі циферблати для маркетингу своїх пристроїв. За даними позивача, у Великій Британії та ЄС такі додатки завантажили близько 160 тисяч разів у період із жовтня 2015 до лютого 2019 року.

У Samsung заявили, що вивчають рішення суду та розглядають можливість подання апеляції. Водночас у США триває окремий судовий процес Swatch проти Samsung, розгляд якого призупинили до остаточного вердикту у Великій Британії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Swatch вимагає від Samsung 170 мільйонів доларів через крадіжку дизайну. Швейцарський виробник звинувачував південнокорейського гіганта в тому, що той дозволив розмістити у своєму магазині додатки з цифровими копіями відомих швейцарських годинників.