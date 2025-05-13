Samsung выпустила самый тонкий смартфон: какая цена и характеристики (ВИДЕО)

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics 13 мая представила свою тончайшую флагманскую модель S25 Edge на сегодняшний день. Смартфон стоимостью от 1099 долларов оснащен улучшенными функциями искусственного интеллекта.

Об этом сообщает агентство R euters.

S25 Edge должен удовлетворить растущий спрос на рынке смартфонов, особенно со стороны потребителей в возрасте 20–30 лет.

"Отзывы были однозначными: пользователи хотели что-то более тонкое и удобное, не жертвуя при этом производительностью", - прокомментировали у Samsung структурные изменения смартфона, чтобы снизить толщину внутренних компонентов, включая печатную плату и системы охлаждения.

Аналитики утверждают, что запуск был стратегически рассчитан на то, чтобы опередить Apple, которая, как ожидается, выпустит более тонкий iPhone во второй половине этого года.

"Выпустив продукт на несколько месяцев раньше, Samsung может повлиять на продажи Apple и привлечь потребителей, ищущих более тонкие смартфоны. Похоже, это продуманное решение, чтобы захватить этот сегмент спроса ", - сказал Рю Эн-хо, старший аналитик NH Investment & Securities.

В Samsung сообщили, что S25 Edge поступит в продажу в Южной Корее 23 мая, а в США - 30 мая . Кроме того, компания планирует поставлять его примерно на рынки 30 стран, включая Китай и Европу. На фоне торговой войны Samsung не раскрыла место производства новой модели.

По данным Counterpoint Research, в первом квартале 2025 года Samsung стала ведущим мировым производителем смартфонов, заняв 20% мирового рынка и немного обогнав Apple, доля которой составила 19%. Однако в прошлом месяце Samsung заявила, что поставки во втором квартале могут пострадать, если риски введения пошлин приведут к снижению спроса.

Технические характеристики S25 Edge

S25 Edge имеет экран 6,7 дюйма (170 мм) и корпус толщиной 5,8 мм, что делает ее больше базовой модели S25, но лишь немного тяжелее.

Модель оснащена новейшими встроенными функциями искусственного интеллекта от Samsung, включая мультимодальный искусственный интеллект, позволяющий пользователям взаимодействовать с устройством в режиме реального времени с помощью зрения и голоса, а также задавать вопросы с помощью камеры.

На презентации компания Samsung развеяла опасения по поводу возможных проблем с производительностью и теплоотводом устройства.

"Некоторые могут беспокоиться, что более тонкий телефон скажется на производительности или будет сложнее отводить тепло . Нам удалось спроектировать более тонкую испарительную камеру, соответствующую тонкому дизайну, и мы приложили все усилия, чтобы это осуществить. Мы уверены, что S 25 Edge можно использовать, не беспокоясь о перегревании", — сказал исполнитель. Electronics Мун Сон Хун.

Цена смартфона будет зависеть от объема памяти – $1099,99 (256 ГБ) или $1219,99 (512 ГБ).

Напомним, Samsung готовится к массовому производству своих новых сложных смартфонов - Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. Как сообщается, уже в мае компания начнет собирать эти устройства на заводах во Вьетнаме.