Корпорація Samsung випустила найтонший смартфон: яка ціна і характеристики (ВІДЕО)

Південнокорейська корпорація Samsung Electronics 13 травня представила свою найтоншу флагманську модель S25 Edge на сьогоднішній день. Смартфон вартістю від 1099 доларів оснащений покращеними функціями штучного інтелекту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

S25 Edge має задовольнити зростаючий попит на ринку смартфонів, особливо з боку споживачів віком 20–30 років.

"Відгуки були однозначними: користувачі хотіли щось більш тонке і зручне, не жертвуючи при цьому продуктивністю", — прокоментували у Samsung структурні зміни смартфону, щоб зменшити товщину внутрішніх компонентів, включаючи друковану плату та системи охолодження.

Аналітики стверджують, що запуск був стратегічно розрахований на те, щоб випередити Apple, яка, як очікується, випустить тонший iPhone у другій половині цього року.

"Випустивши продукт на кілька місяців раніше, Samsung може вплинути на продажі Apple і залучити споживачів, які шукають більш тонкі смартфони. Схоже, це продумане рішення, щоб захопити цей сегмент попиту", — сказав Рю Ен-хо, старший аналітик NH Investment & Securities.

У Samsung повідомили, що S25 Edge надійде у продаж у Південній Кореї 23 травня, а в США — 30 травня. Крім того, компанія планує постачати його приблизно на ринки 30 країн, включаючи Китай та Європу. На тлі торговельної війни Samsung не розкрила місце виробництва нової моделі.

За даними Counterpoint Research, у першому кварталі 2025 року Samsung стала провідним світовим виробником смартфонів, зайнявши 20% світового ринку та трохи обігнавши Apple, частка якої становила 19%. Проте минулого місяця Samsung заявила, що постачання у другому кварталі можуть постраждати, якщо ризики введення мит призведуть до зниження попиту.

Технічні характеристики S25 Edge

S25 Edge має екран 6,7 дюйма (170 мм) і корпус товщиною 5,8 мм, що робить її більшою за базову модель S25, але лише трохи важче.

Модель оснащена найновішими вбудованими функціями штучного інтелекту від Samsung, включаючи мультимодальний штучний інтелект, що дозволяє користувачам взаємодіяти з пристроєм у режимі реального часу за допомогою зору та голосу, а також ставити запитання за допомогою камери.ВІ

На презентації компанія Samsung розвіяла побоювання щодо можливих проблем із продуктивністю та тепловідведенням пристрою.

"Дехто може турбуватися, що більш тонкий телефон позначиться на продуктивності або буде складніше відводити тепло. Нам вдалося спроектувати більш тонку випарну камеру, що відповідає тонкому дизайну, і ми доклали всіх зусиль, щоб це здійснити. Ми впевнені, що S25 Edge можна використовувати, не переймаючись перегріванням", - сказав виконавчий віце-президент Samsung Electronics Мун Сон Хун.

Ціна смартфона залежатиме від об’єму пам’яті — $1099,99 (256 ГБ) або $1219,99 (512 ГБ).

Нагадаємо, Samsung готується до масового виробництва своїх нових складних смартфонів — Galaxy Z Fold 7 і Galaxy Z Flip 7. Як повідомляється, вже у травні компанія почне збирати ці пристрої на заводах у В’єтнамі