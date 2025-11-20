Самые богатые страны мира снижают поддержку глобального развития – исследование

Двадцать самых богатых стран мира, среди которых США и Япония отходят от активного участия в содействии глобальному развитию, говорится в новом исследовании Центра глобального развития (CGD), опубликованном в четверг.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Аналитики зафиксировали сокращение бюджетов на международную помощь и уменьшение вкладов в многосторонние финансовые институты.

Индекс преданности развитию (Commitment to Development Index) оценивает 38 ведущих экономик по более чем 100 показателям. Он учитывает влияние их политики на более бедные страны в сфере финансирования развития, инвестиций, торговли, миграции, здравоохранения, окружающей среды, безопасности и технологий.

Лидерами рейтинга в очередной раз стали Швеция, Германия, Норвегия и Финляндия. Великобритания поднялась на пятое место – впрочем, это базировалось на данных к объявленному правительством сокращению помощи на 40%, которое, вероятно, ухудшит позицию страны в последующих отчетах.

США же опустились на две позиции, до 28-го места. Рейтинг пока не учитывает дальнейшее сокращение помощи, объявленное уже после вступления Дональда Трампа в президенты.

"Изменения, которые вносит администрация Трампа, очень значительны", - отметил старший аналитик CGD Ян Митчелл, прогнозируя дальнейшее падение США в индексе.

Публикация рейтинга совпала с подготовкой Южной Африки к саммиту G20, где она передаст председательство Соединенным Штатам. Трамп, сокративший бюджет на иностранную помощь и ликвидировавший USAID в начале года, не будет участвовать в саммите. Аналитики отмечают, что многие развитые страны переориентируют ресурсы по развитию на оборонные нужды.

Несмотря на негативную динамику, исследование отмечает и положительные тенденции: более трех четвертей стран сократили свои выбросы между 2019 и 2023 годами, а также увеличилось количество государств, принимающих мигрантов и беженцев.

Однако CGD предостерегает, что общий тренд остается отрицательным из-за роста экспорта оружия, торговых барьеров и субсидий на ископаемое топливо.

Напомним, ранее администрация Трампа объявила о закрытии Агентства США по международному развитию (USAID) с 1 июля. Иностранная помощь теперь администрируется Госдепартаментом. В Белом доме заявили, что USAID утратила эффективность и подотчетность.

С начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года агентство предоставило Киеву 2,6 млрд долларов на гуманитарную помощь и направило 5 млрд долларов на развитие проектов. Кроме того, было выделено 30 млрд долларов в форме прямой бюджетной поддержки.