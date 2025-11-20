Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

+0,06

EUR

48,52

--0,22

Наличный курс:

USD

42,28

42,19

EUR

49,04

48,85

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Самые богатые страны мира снижают поддержку глобального развития – исследование

CGD фиксирует откат в обязательствах перед беднейшими странами
CGD фиксирует откат в обязательствах перед беднейшими странами / Shutterstock

Двадцать самых богатых стран мира, среди которых США и Япония отходят от активного участия в содействии глобальному развитию, говорится в новом исследовании Центра глобального развития (CGD), опубликованном в четверг.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Аналитики зафиксировали сокращение бюджетов на международную помощь и уменьшение вкладов в многосторонние финансовые институты.

Индекс преданности развитию (Commitment to Development Index) оценивает 38 ведущих экономик по более чем 100 показателям. Он учитывает влияние их политики на более бедные страны в сфере финансирования развития, инвестиций, торговли, миграции, здравоохранения, окружающей среды, безопасности и технологий.

Лидерами рейтинга в очередной раз стали Швеция, Германия, Норвегия и Финляндия. Великобритания поднялась на пятое место – впрочем, это базировалось на данных к объявленному правительством сокращению помощи на 40%, которое, вероятно, ухудшит позицию страны в последующих отчетах.

США же опустились на две позиции, до 28-го места. Рейтинг пока не учитывает дальнейшее сокращение помощи, объявленное уже после вступления Дональда Трампа в президенты.

"Изменения, которые вносит администрация Трампа, очень значительны", - отметил старший аналитик CGD Ян Митчелл, прогнозируя дальнейшее падение США в индексе.

Публикация рейтинга совпала с подготовкой Южной Африки к саммиту G20, где она передаст председательство Соединенным Штатам. Трамп, сокративший бюджет на иностранную помощь и ликвидировавший USAID в начале года, не будет участвовать в саммите. Аналитики отмечают, что многие развитые страны переориентируют ресурсы по развитию на оборонные нужды.

Несмотря на негативную динамику, исследование отмечает и положительные тенденции: более трех четвертей стран сократили свои выбросы между 2019 и 2023 годами, а также увеличилось количество государств, принимающих мигрантов и беженцев.

Однако CGD предостерегает, что общий тренд остается отрицательным из-за роста экспорта оружия, торговых барьеров и субсидий на ископаемое топливо.

Напомним, ранее администрация Трампа объявила о закрытии Агентства США по международному развитию (USAID) с 1 июля. Иностранная помощь теперь администрируется Госдепартаментом. В Белом доме заявили, что USAID утратила эффективность и подотчетность.

С начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года агентство предоставило Киеву 2,6 млрд долларов на гуманитарную помощь и направило 5 млрд долларов на развитие проектов. Кроме того, было выделено 30 млрд долларов в форме прямой бюджетной поддержки.

Автор:
Татьяна Гойденко