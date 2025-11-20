Найбагатші країни світу знижують підтримку глобального розвитку – дослідження

Двадцять найбагатших країн світу, серед яких США та Японія, відходять від активної участі у сприянні глобальному розвитку, йдеться у новому дослідженні Центру глобального розвитку (CGD), опублікованому в четвер.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Аналітики зафіксували скорочення бюджетів на міжнародну допомогу та зменшення внесків до багатосторонніх фінансових інституцій.

Індекс відданості розвитку (Commitment to Development Index) оцінює 38 провідних економік за більш ніж 100 показниками. Він враховує вплив їхньої політики на бідніші країни у сферах фінансування розвитку, інвестицій, торгівлі, міграції, охорони здоров’я, довкілля, безпеки та технологій.

Лідерами рейтингу вкотре стали Швеція, Німеччина, Норвегія та Фінляндія. Велика Британія піднялася на п’яте місце – втім, це базувалося на даних до оголошеного урядом скорочення допомоги на 40%, яке ймовірно погіршить позицію країни в наступних звітах.

Натомість США опустилися на дві позиції, до 28-го місця. Рейтинг поки не враховує подальше скорочення допомоги, оголошене вже після вступу Дональда Трампа на посаду президента.

"Зміни, які вносить адміністрація Трампа, є дуже значними", – зазначив старший аналітик CGD Ян Мітчелл, прогнозуючи подальше падіння США в індексі.

Публікація рейтингу збіглася з підготовкою Південної Африки до саміту G20, де вона передасть головування Сполученим Штатам. Трамп, який скоротив бюджет на іноземну допомогу та ліквідував USAID на початку року, участі в саміті не братиме. Аналітики зазначають, що багато розвинених країн переорієнтовують ресурси з розвитку на оборонні потреби.

Попри загалом негативну динаміку, дослідження відзначає і позитивні тенденції: понад три чверті країн скоротили свої викиди між 2019 та 2023 роками, а також збільшилася кількість держав, що приймають мігрантів і біженців.

Однак CGD застерігає, що загальний тренд лишається негативним через зростання експорту зброї, торговельних бар’єрів та субсидій на викопне паливо.

Нагадаємо, раніше адміністрація Трампа оголосила про закриття Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) з 1 липня. Іноземна допомога, яка відповідатиме американським національним інтересам, надалі адмініструватиметься Держдепартаментом. У Білому домі заявили, що USAID втратило ефективність та підзвітність.

USAID Україна, з початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року агенція надала Києву 2,6 млрд доларів на гуманітарну допомогу та спрямувала 5 млрд доларів на розвиткові проєкти. Окрім цього, було виділено 30 млрд доларів у формі прямої бюджетної підтримки.