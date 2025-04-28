Самый быстрый рост с конца холодной войны: военные расходы в мире выросли до $2,72 трлн.

Мировые военные расходы в 2024 году достигли рекордных 2,72 трлн. долларов, что на 9,4% больше, чем в предыдущем году. Это самый годовой рост со времен окончания холодной войны, при этом расходы выросли во всех регионах, в частности на Ближнем Востоке и Европе.

Об этом свидетельствует исследование Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Рост военных расходов в мире

Глобальные военные расходы в 2024 году достигли 2,72 трлн долларов, что стало самым большим ростом за последние годы, и этот тренд продолжается уже 10-й год. Военные расходы 15 крупнейших стран также возросли, а глобальная военная нагрузка – доля военных расходов в мировом ВВП – увеличилась до 2,5%.

Пять крупнейших военных расходников – США, Китай, Россия, Германия и Индия – составляют 60% от общего объема расходов, составивших 1,63 трлн долларов.

"Более 100 стран мира увеличили свои военные расходы в 2024 году. Правительства все больше придают приоритет обороне, что часто ведет к сокращению финансирования других важных секторов. Это может иметь серьезные экономические и социальные последствия для обществ в долгосрочной перспективе", — отметил Сяо Лян, исследователь SIPRI.

Рост европейских расходов

Военные расходы в Европе, включая Россию, выросли на 17% и достигли 693 млрд долларов, став основным фактором глобального роста в 2024 году. Третий год войны в Украине продолжил тенденцию роста оборонных расходов по всему континенту, превысив уровень военных расходов Европы, зафиксированный в конце холодной войны. Все страны Европы, за исключением Мальты, увеличили свои оборонные бюджеты в текущем году.

Военные расходы России в 2024 году достигли около 149 млрд долларов, что на 38% больше, чем в 2023 году, и вдвое превышают уровень 2015 года. Это составляет 7,1% от его ВВП и 19% всех государственных расходов.

В то же время, военные расходы Украины выросли на 2,9%, достигнув 64,7 млрд долларов, что составляет 43% от российских расходов. Украина имела наибольшее военное бремя в мире среди всех стран, что составляло 34% ее ВВП в 2024 году.

Отмечается, что несколько стран Центральной и Западной Европы наблюдали беспрецедентный рост своих военных расходов в 2024 году, поскольку они внедрили новые обязательства по расходам и масштабные планы закупок. Военные расходы Германии выросли на 28% до 88,5 млрд долларов, что сделало ее крупнейшим потребителем в Центральной и Западной Европе и четвертым по величине в мире. Военные расходы Польши выросли на 31% до 38,0 млрд долларов в 2024 году, что составляет 4,2% ВВП Польши.

Расходы членов НАТО достигли 2% ВВП

В 2024 году все члены НАТО увеличили свои военные расходы. Общая сумма расходов альянса составила 1,5 трлн долларов, что составляет 55% от мировых военных расходов.

Из 32 стран-членов НАТО 18 потратили не менее 2,0% своего ВВП на вооруженные силы, что больше 11 в 2023 году, и является самым высоким показателем с момента принятия рекомендаций НАТО по расходам в 2014 году.

Военные расходы США в 2024 году выросли на 5,7%, достигнув 997 млрд долларов. Это составляет 66% общих расходов НАТО и 37% мировых военных расходов.

Значительная часть бюджета была направлена на модернизацию военного потенциала и ядерного арсенала, чтобы сохранить стратегическое превосходство России и Китая.

Европейские страны-члены НАТО потратили в общей сложности 454 млрд долларов, что составляет 30% от общей суммы расходов по всему альянсу.

Военные расходы на Ближнем Востоке растут

Военные расходы на Ближнем Востоке в 2024 году достигли 243 млрд долларов, что на 15% больше по сравнению с 2023 годом.

Израиль увеличил расходы на 65%, достигнув 46,5 млрд долларов, что является наибольшим ростом с 1967 года из-за войны в Газе и конфликта с "Хезболлой". Военные расходы Ливана выросли на 58%, достигнув 635 миллионов долларов после нескольких лет экономического кризиса.

Зубайда Карим из SIPRI отметила, что рост расходов на Ближнем Востоке ограничился лишь Израилем и Ливаном, в то время как другие страны не увеличили расходы из-за экономических ограничений или небольшого влияния войны в Газе.

Военные расходы Ирана в 2024 году снизились на 10% в реальном выражении, достигнув 7,9 млрд долларов, несмотря на участие в региональных конфликтах и поддержку местных союзников. Санкции существенно ограничили способности Ирана увеличить свои оборонные расходы.

Китай и его соседи наращивают военные мощности

Китай, вторая по величине страна в мире по военным расходам, увеличил свои расходы на 7% до 314 млрд долларов, продолжая продолжающуюся уже три десятилетия тенденцию роста.

Китай составляет 50% всех военных расходов в Азии и Океании, активно инвестируя в модернизацию своих вооруженных сил, кибервоенные технологии и ядерный арсенал.

Военные расходы Японии в 2024 году выросли на 21%, достигнув 55,3 млрд долларов, что является наибольшим ростом с 1952 года.

Расходы Индии, пятые по величине в мире, увеличились на 1,6%, до 86,1 млрд долларов.

Тайвань также повысил свои военные расходы на 1,8%, достигнув 16,5 млрд долларов.

Нан Тянь, директор программы военных расходов SIPRI, отметил, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона активно инвестируют в передовые военные технологии. По его словам, с учетом многочисленных неразрешенных споров и растущей напряженности эти инвестиции могут привести к опасной спирали гонки вооружений.

Другие страны

В 2024 году Великобритания увеличила свои военные расходы на 2,8%, достигнув 81,8 млрд долларов, став шестым крупнейшим потребителем в мире.

Франция увеличила военные расходы на 6,1%, до 64,7 млрд долларов, заняв девятую позицию.

Швеция, став членом НАТО, повысила свои военные расходы на 34%, достигнув 12,0 млрд долларов, что составляет 2,0% ее ВВП.

Саудовская Аравия, крупнейший потребитель военных расходов на Ближнем Востоке, увеличила расходы на 1,5%, до 80,3 млрд долларов, хотя они все еще на 20% меньше по сравнению с 2015 годом.

Военные расходы Мьянмы увеличились на 66%, до 5 млрд долларов, из-за обострения внутренних конфликтов, а Мексика увеличила свои расходы на 39%, до 16,7 млрд долларов, главным образом для финансирования Национальной гвардии и военно-морского флота в борьбе с организованной преступностью.

В Африке военные расходы выросли на 3,0% в 2024 году, до 52,1 млрд долларов, что на 11% больше, чем в 2015 году.

Напомним, Испания выделит 10,5 миллиарда евро инвестиций для обеспечения выполнения своего обязательства перед НАТО по расходам на оборону в размере 2% ВВП в этом году.

Добавим, что Италия также собирается увеличить свои расходы на оборону для достижения целевого показателя НАТО в 2% от валового внутреннего продукта уже в этом году.

Справка:

SIPRI осуществляет мониторинг военных расходов по всему миру и предоставляет наиболее полные, последовательные и общедоступные данные по этим расходам. Первые данные о глобальных военных расходах были доступны с 1988 года.

Все процентные изменения выражены в реальных (неизменных) ценах 2023 года. Военные расходы включают все государственные расходы на текущие военные силы и деятельность, включая зарплаты, льготы, операционные расходы, закупку вооружения и оборудования, строительство, исследования, разработки, а также центральное управление, командование и обеспечение.

SIPRI не рекомендует использовать термины типа "расходы на вооружение", поскольку расходы на вооружение составляют лишь небольшую часть общих военных расходов.

Методология SIPRI для расчета военных расходов отличается от методологии НАТО. Поэтому данные SIPRI могут не полностью совпадать с данными, опубликованными НАТО или другими источниками, включающими расходы, не всегда учитываемые SIPRI.