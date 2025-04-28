Найшвидший ріст з кінця холодної війни: військові витрати у світі зросли до $2,72 трлн

Світові військові витрати у 2024 році досягли рекордних 2,72 трлн доларів, що на 9,4% більше, ніж у попередньому році. Це найбільше річне зростання з часів закінчення холодної війни, при цьому витрати зросли в усіх регіонах, зокрема на Близькому Сході та в Європі.

Про це свідчить дослідження Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Зростання військових витрат у світі

Глобальні військові витрати у 2024 році досягли 2,72 трлн доларів, що стало найбільшим зростанням за останні роки, і цей тренд триває вже 10-й рік поспіль. Військові витрати 15 найбільших країн також зросли, а глобальне військове навантаження — частка військових витрат у світовому ВВП — збільшилося до 2,5%.

П'ять найбільших військових витратників — США, Китай, Росія, Німеччина та Індія — становлять 60% від загального обсягу витрат, що склали 1,63 трлн доларів.

"Більше 100 країн світу збільшили свої військові витрати у 2024 році. Уряди дедалі більше надають пріоритет обороні, що часто веде до скорочення фінансування інших важливих секторів. Це може мати серйозні економічні та соціальні наслідки для суспільств у довгостроковій перспективі", — зазначив Сяо Лян, дослідник SIPRI.

Зростання європейських витрат

Військові витрати в Європі, включаючи Росію, зросли на 17% і досягли 693 млрд доларів, ставши основним фактором глобального зростання у 2024 році. Третій рік війни в Україні продовжив тенденцію зростання оборонних витрат по всьому континенту, перевищивши рівень військових витрат Європи, зафіксований наприкінці холодної війни. Усі країни Європи, за винятком Мальти, збільшили свої оборонні бюджети цього року.

Військові витрати Росії у 2024 році досягли близько 149 млрд доларів, що на 38% більше, ніж у 2023 році, і вдвічі перевищують рівень 2015 року. Це становить 7,1% від її ВВП і 19% усіх державних витрат.

Водночас військові витрати України зросли на 2,9%, досягнувши 64,7 млрд доларів, що становить 43% від російських витрат. Україна мала найбільший військовий тягар у світі серед усіх країн, що становив 34% її ВВП у 2024 році.

Зазначається, що кілька країн Центральної та Західної Європи спостерігали безпрецедентне зростання своїх військових витрат у 2024 році, оскільки вони впровадили нові зобов'язання щодо витрат та масштабні плани закупівель. Військові витрати Німеччини зросли на 28% до 88,5 мільярда доларів, що зробило її найбільшим споживачем у Центральній та Західній Європі та четвертим за величиною у світі. Військові витрати Польщі зросли на 31% до 38,0 мільярда доларів у 2024 році, що становить 4,2% ВВП Польщі.

Витрати членів НАТО досягли 2% ВВП

У 2024 році всі члени НАТО збільшили свої військові витрати. Загальна сума витрат альянсу склала 1,5трлн доларів, що становить 55% від світових військових витрат.

З 32 країн-членів НАТО 18 витратили не менше 2,0% свого ВВП на збройні сили, що більше, ніж 11 у 2023 році, і є найвищим показником з моменту прийняття рекомендацій НАТО щодо витрат у 2014 році.

Військові витрати США у 2024 році зросли на 5,7%, досягнувши 997 млрд доларів. Це становить 66% від загальних витрат НАТО та 37% від світових військових витрат.

Значна частина бюджету була спрямована на модернізацію військового потенціалу та ядерного арсеналу, щоб зберегти стратегічну перевагу над Росією та Китаєм.

Європейські країни-члени НАТО витратили в цілому 454 млрд доларів, що становить 30% від загальної суми витрат по всьому альянсу.

Військові витрати на Близькому Сході зростають

Військові витрати на Близькому Сході у 2024 році досягли 243 млрд доларів, що на 15% більше порівняно з 2023 роком.

Ізраїль збільшив витрати на 65%, досягнувши 46,5 млрд доларів, що є найбільшим зростанням з 1967 року, через війну в Газі та конфлікт з "Хезболлою". Військові витрати Лівану зросли на 58%, досягнувши 635 мільйонів доларів, після кількох років економічної кризи.

Зубайда Карім з SIPRI зазначила, що зростання витрат на Близькому Сході обмежилося лише Ізраїлем та Ліваном, тоді як інші країни не збільшили витрати через економічні обмеження або невеликий вплив війни в Газі.

Військові витрати Ірану у 2024 році зменшилися на 10% у реальному вираженні, досягнувши 7,9 мільярда доларів, незважаючи на участь у регіональних конфліктах і підтримку місцевих союзників. Санкції значно обмежили можливості Ірану збільшити свої оборонні витрати.

Китай та його сусіди нарощують військові потужності

Китай, друга за величиною країна у світі за військовими витратами, збільшив свої витрати на 7% до 314 млрд доларів, продовжуючи тенденцію зростання, що триває вже три десятиліття.

Китай становить 50% всіх військових витрат у Азії та Океанії, активно інвестуючи в модернізацію своїх збройних сил, кібервійськові технології та ядерний арсенал.

Військові витрати Японії у 2024 році зросли на 21%, досягнувши 55,3 млрд доларів, що є найбільшим зростанням з 1952 року. Військовий тягар країни становить 1,4% ВВП, що є найвищим показником з 1958 року.

Витрати Індії, п’яті за величиною у світі, збільшилися на 1,6%, до 86,1 млрд доларів.

Тайвань також підвищив свої військові витрати на 1,8%, досягнувши 16,5 млрд доларів.

Нан Тянь, директор Програми військових витрат SIPRI, зазначив, що країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону активно інвестують у передові військові технології. За його словами, з урахуванням численних невирішених суперечок і зростаючої напруженості ці інвестиції можуть призвести до небезпечної спіралі гонки озброєнь.

Інші країни

У 2024 році Великобританія збільшила свої військові витрати на 2,8%, досягнувши 81,8 млрд доларів, ставши шостим найбільшим споживачем у світі.

Франція збільшила військові витрати на 6,1%, до 64,7 млрд доларів, посівши дев'яту позицію.

Швеція, ставши членом НАТО, підвищила свої військові витрати на 34%, досягнувши 12,0 млрд доларів, що становить 2,0% її ВВП.

Саудівська Аравія, найбільший споживач військових витрат на Близькому Сході, збільшила витрати на 1,5%, до 80,3 млрд доларів, хоча вони все ще на 20% менші порівняно з 2015 роком.

Військові витрати М'янми збільшилися на 66%, до 5 млрд доларів, через загострення внутрішніх конфліктів, а Мексика збільшила свої витрати на 39%, до 16,7 млрддоларів, головним чином для фінансування Національної гвардії та військово-морського флоту у боротьбі з організованою злочинністю.

В Африці військові витрати зросли на 3,0% у 2024 році, до 52,1 млрд доларів, що на 11% більше, ніж у 2015 році.

Нагадаємо, Іспанія виділить 10,5 мільярдів євро інвестицій для забезпечення виконання свого зобов'язання перед НАТО щодо витрат на оборону в розмірі 2% ВВП цього року.

Додамо, що Італія також збирається збільшити свої витрати на оборону, щоб досягти цільового показника НАТО у 2% від валового внутрішнього продукту вже цього року.

Довідково:

SIPRI здійснює моніторинг військових витрат по всьому світу і надає найбільш повні, послідовні та загальнодоступні дані щодо цих витрат. Перші дані про глобальні військові витрати були доступні з 1988 року.

Усі відсоткові зміни виражені в реальних (постійних) цінах 2023 року. Військові витрати включають всі державні витрати на поточні військові сили та діяльність, зокрема зарплати, пільги, операційні витрати, закупівлю озброєння та обладнання, будівництво, дослідження, розробки, а також центральне управління, командування та забезпечення. SIPRI не рекомендує використовувати терміни на кшталт "витрати на озброєння", оскільки витрати на озброєння складають лише невелику частину загальних військових витрат.

Методологія SIPRI для розрахунку військових витрат відрізняється від методології НАТО. Тому дані SIPRI можуть не повністю співпадати з даними, опублікованими НАТО або іншими джерелами, які включають витрати, не завжди враховані SIPRI.