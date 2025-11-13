Самый длинный шатдаун в истории США завершился: Трамп подписал закон о финансировании правительства

Президент США Дональд Трамп 13 ноября подписал одобренный Конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом официально завершив самый длительный в истории страны шатдаун, продолжавшийся 43 дня.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Законопроект направили на подпись президенту сразу после его принятия Палатой представителей, где его поддержали 222 конгрессмена, 209 выступили против.

Документ продолжает финансироваться до 30 января, но в то же время увеличивает федеральный долг США, который уже составляет около 38 триллионов долларов.

В этот период федеральное правительство будет работать с годовым дефицитом примерно на 1,8 триллиона долларов.

Документ предусматривает:

возобновление выплат зарплат сотням тысяч федеральных служащих,

возобновление программы продовольственной помощи,

нормализация работы авиадиспетчерской службы, находившейся на грани коллапса.

«Мы никогда не можем позволить этому повториться. Это не способ управлять страной», — сказал Трамп при подписании закона в Белом доме.

9 ноября Сенат США принял компромиссные законопроекты, возобновляющие финансирование федеральных структур. Это стало первым шагом к прекращению шатдауна.

Самый длинный шатдаун в США за всю историю

Нынешний шатдаун в США поставил исторический рекорд по продолжительности на фоне продолжающихся споров между демократами и республиканцами.

Прекращение работы правительства затянулось на 43 дня, а федеральные служащие не получали зарплат.

Финансовый год для федерального правительства США начинается 1 октября и продолжается по 30 сентября. То есть, в конце сентября заканчивается ранее согласованное государственное финансирование.

Напомним, 1 октября американское правительство впервые с 2019 года частично приостановил свою работу из-за несогласования финансирования.

Последний раз американское правительство приостанавливало свою работу в декабре 2018 года. Тогда во время первого президентского срока Дональда Трампа шатдаун длился 34 дня. Тогда Трамп потребовал от Конгресса выделить деньги на строительство стены на границе с Мексикой.

С 1976 года правительство США приостанавливало свою работу 21 раз.