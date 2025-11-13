Найдовший шатдаун в історії США завершився: Трамп підписав закон про фінансування уряду

Президент США Дональд Трамп 13 листопада підписав схвалений Конгресом тимчасовий бюджет уряду до 30 січня, таким чином офіційно завершивши найтриваліший в історії країни шатдаун, що тривав 43 дні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що законопроєкт направили на підпис президенту одразу після його ухвалення Палатою представників, де його підтримали 222 конгресмени, 209 виступили проти.

Документ продовжує фінансування до 30 січня, але водночас збільшує федеральний борг США, який уже становить близько 38 трильйонів доларів.

У цей період федеральний уряд працюватиме із річним дефіцитом приблизно на 1,8 трильйона доларів.

Документ передбачає:

відновлення виплат зарплат сотням тисяч федеральних службовців,

відновлення програми продовольчої допомоги,

нормалізація роботи авіадиспетчерської служби, яка перебувала на межі колапсу.

«Ми ніколи не можемо дозволити цьому повторитися. Це не спосіб управляти країною», — сказав Трамп під час підписання закону у Білому домі.

9 листопада Сенат США ухвалив компромісні законопроєкти, які відновлюють фінансування федеральних структур. Це стало першим кроком до припинення шатдауну.

Найдовщий шатдаун у США за всю історію

Нинішній шатдаун у США поставив історичний рекорд за тривалістю на тлі продовження суперечок між демократами й республіканцями.

Припинення роботи уряду затягнулося на 43 дні, а федеральні службовці,не отримували зарплат.

Фінансовий рік для федерального уряду США починається 1 жовтня і триває до 30 вересня. Тобто наприкінці вересня закінчується раніше погоджене державне фінансування.

Нагадаємо, 1 жовтня американський уряд вперше з 2019 року частково призупинив свою роботу через непогодження фінансування.

Востаннє американський уряд призупиняв свою роботу у грудні 2018 року. Тоді, під час першого президентського терміну Дональда Трампа, шатдаун тривав 34 дні. Тоді Трамп вимагав від Конгресу виділити гроші на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

З 1976 року уряд США призупиняв свою роботу 21 раз.