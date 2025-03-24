SAP победил Novo и стал самой дорогой компанией в Европе

Немецкая корпорация, разработчик программного обеспечения, SAP SE сместила датского производителя препаратов для снижения веса Novo Nordisk SA с позиции самой дорогой публичной компании Европы.

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Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Акции SAP в понедельник, 24 марта, резко выросли на 2,3%, поскольку базирующаяся в Вальдорфе (Германия) компания увеличивает продажи облачных сервисов с помощью ряда новых предложений искусственного интеллекта. В настоящее время компания оценивается примерно в €312 млрд ($338 млрд). Она опередила Novo Nordisk, чьи акции упали на 18% в этом году из-за разочарования в ее инъекциях для похудения нового поколения CagriSema.

За последний год акции SAP выросли на 40%. Генеральный директор компании Кристиан Кляйн стремился ускорить переход клиентов с традиционных локальных серверов на ИТ-инфраструктуру в облаке. Этот процесс позволил компании продавать более прибыльные продукты в комплекте с функциями ИИ, что способствовало росту доходов.

"SAP гордится тем, что признана самой ценной компанией Европы, подчеркивающей важнейшую роль технологий в сохранении конкурентоспособности Европы на мировой арене. Наши постоянные инвестиции в облако, ИИ и инновации отражают нашу приверженность продвижению цифровой трансформации и долгосрочному росту для предприятий по всему миру", — отметил агентству представитель.

Аналитики в среднем оценивают, что продажи SAP увеличатся на 12% в этом году. Ожидается, что операционная прибыль ускорится еще больше после программы реструктуризации, объявленной в январе 2024 года. Компания изолирована от экономических проблем Европы благодаря своему большому присутствию в США, ее крупнейшем рынке. SAP зафиксировала продажу в США на сумму 2,9 млрд евро в четвертом квартале или около 31% от общего дохода.

Novo Nordisk SA потеряла первую позицию в Европе после того, как ее акции упали примерно вдвое по достижению рекордного максимума в июне. Акции получили еще один удар в понедельник после того, как аналитики Intron Health снизили свою рекомендацию по продаже с покупки.

В январе LVMH недолго удерживала титул крупнейшей листингируемой компании Европы, однако затем ее акции упали в цене в рамках более широкого спада акций производителей предметов роскоши.

Что известно о SAP SE?

SAP SE — немецкая корпорация, разработчик программного обеспечения и поставщик услуг консалтинга, производящий корпоративное программное обеспечение. Была создана пятью бывшими сотрудниками IBM под наименованием System Analysis and Program Разработка в городе Вайнгайм. Имеет региональные отделения по всему миру. SAP является крупнейшим разработчиком корпоративного программного обеспечения в Европе и четвертым по величине разработчиком корпоративного программного обеспечения в мире с 2009 года . В марте 2022 года компания SAP присоединилась к бойкоту РФ и Белоруссии и остановила продажи в России. В сентябре 2023 г. было объявлено о планах отключить ПО для некоторых российских компаний, среди которых РЖД .

Напомним, немецкий машиностроительный и вооруженный концерн Rheinmetall опередил крупнейшего в Европе автопроизводителя Volkswagen по рыночной стоимости, что является признаком резкого роста спроса инвесторов на акции оборонных компаний.