Німецький техногігант SAP став найдорожчою компанією в Європі

Німецька корпорація, розробник програмного забезпечення, SAP SE змістив данського виробника препаратів для зниження ваги Novo Nordisk SA з позиції найдорожчої публічної компанії Європи.

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Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Акції SAP у понеділок, 24 березня, різко зросли на 2,3%, оскільки компанія, що базується у Вальдорфі (Німеччина), збільшує продажі хмарних сервісів за допомогою низки нових пропозицій штучного інтелекту. Наразі компанія оцінюється у приблизно €312 млрд ($338 млрд). Вона випередила Novo Nordisk, чиї акції впали на 18% цього року через розчарування в її ін'єкціях для схуднення нового покоління CagriSema.

За останній рік акції SAP зросли на 40%. Генеральний директор компанії Крістіан Кляйн прагнув прискорити перехід клієнтів із традиційних локальних серверів на ІТ-інфраструктуру у хмарі. Цей процес дозволив компанії продавати більш прибуткові продукти у комплекті з функціями ШІ, що сприяло зростанню доходів.

"SAP пишається тим, що визнана найціннішою компанією Європи, що підкреслює найважливішу роль технологій у збереженні конкурентоспроможності Європи на світовій арені. Наші постійні інвестиції в хмару, ШІ та інновації відображають нашу прихильність до просування цифрової трансформації та довгострокового зростання для підприємств по всьому світу ", — зазначив агентству представник SAP.

Аналітики в середньому оцінюють, що продажі SAP зростуть на 12% цього року. Очікується, що операційний прибуток прискориться ще більше після програми реструктуризації, оголошеної у січні 2024 року. Компанія ізольована від економічних проблем Європи завдяки своїй великій присутності у США, її найбільшому ринку. SAP зафіксувала продаж у США на суму 2,9 млрд євро у четвертому кварталі, або близько 31% від загального доходу.

Novo Nordisk SA втратила першу позицію в Європі після того, як її акції впали приблизно вдвічі з досягнення рекордного максимуму в червні. Акції отримали ще один удар у понеділок після того, як аналітики Intron Health знизили свою рекомендацію продавати з купівлі.

У січні LVMH недовго утримувала титул найбільшої компанії Європи, що лістингується, проте потім її акції впали в ціні в рамках ширшого спаду акцій виробників предметів розкоші.

Що відомо про SAP SE?

SAP SE — німецька корпорація, розробник програмного забезпечення та надавач послуг консалтингу, яка виробляє корпоративне програмне забезпечення. Була створена п'ятьма колишніми співробітниками IBM під найменуванням System Analysis and Program Development у місті Вайнгайм. Має регіональні відділення по всьому світу. SAP є найбільшим розробником корпоративного програмного забезпечення в Європі і четвертим за величиною розробником корпоративного програмного забезпечення у світі з 2009 року. У березні 2022 року компанія SAP приєдналася до бойкоту РФ та Білорусі й зупинила продажі в Росії. У вересні 2023 року було оголошено про плани вимкнути ПЗ для деяких російських компаній, серед яких РЖД.

Нагадаємо, німецький машинобудівний та збройний концерн Rheinmetall випередив найбільшого в Європі автовиробника Volkswagen за ринковою вартістю, що є ознакою різкого зростання попиту інвесторів на акції оборонних компаній.