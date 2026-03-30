Саудовская Аравия может повысить цену на нефть до абсолютного рекорда в $40 за баррель

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco завершает формирование официальных цен продаж на нефть для майских поставок на азиатские рынки. По оценкам трейдеров, премия на флагманский сорт Arab Light может возрасти до беспрецедентного уровня около 40 долларов за баррель по сравнению с 2,5 доллара в апреле.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

Резкий рост ожидаемой премии происходит на фоне дестабилизации традиционных механизмов ценообразования из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, в частности, конфликта между Ираном и региональными игроками.

Это создает дополнительное давление на покупателей в Азии, сталкивающихся с рисками ограничения поставок и снижения маржинальности переработки.

В ответ на рыночную ситуацию отдельные нефтеперерабатывающие компании уже обратились к Saudi Aramco с предложениями поменять подход к ценообразованию. В частности, обсуждается возможность индексации поставок к фьючерсам на Brent или использование альтернативных ориентиров, включая цены Шанхайской фьючерсной биржи с учетом логистических затрат.

Традиционно официальные цены продажи Saudi Aramco определяются как дифференциал в региональных бенчмарках, в частности котировок дубайской нефти и фьючерсов на оманскую нефть на Gulf Mercantile Exchange. В то же время, на спотовом рынке уже фиксируются соглашения с использованием альтернативных финансовых инструментов, привязанных к Brent.

Переговорный процесс между Saudi Aramco и клиентами, в том числе азиатскими нефтепереработчиками, продолжается. Окончательные параметры ценообразования пока не определены. Участники рынка отмечают, что установление премии на уровне около 40 долларов за баррель может привести к сокращению объемов закупок.

Для сравнения, предыдущий исторический максимум премии на Arab Light для азиатского рынка составил 9,8 доллара за баррель в августе 2022 года.

Дополнительное давление на рынок создают логистические ограничения. Фактическая блокировка Ормузского пролива ограничивает экспорт ряда сортов саудовской нефти. Альтернативный маршрут через нефтепровод в порт Янбу позволяет транспортировать преимущественно Arab Light, но не полностью компенсирует потери объемов.

В результате ожидается снижение поставок саудовской нефти к ключевым азиатским потребителям, в частности Китаю и Индии, уже в апреле.

Несколько дней назад Саудовская Аравия увеличила поставки сырой нефти из экспортных терминалов Янбу на побережье Красного моря, перенаправляя поставки из Персидского залива и Ормузского пролива.