Саудівська Аравія може підвищити ціну нафти до абсолютного рекорду у $40 за барель

Державна нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco завершує формування офіційних цін продажу на нафту для травневих поставок на азійські ринки. За оцінками трейдерів, премія на флагманський сорт Arab Light може зрости до безпрецедентного рівня близько 40 доларів за барель порівняно з 2,5 долара у квітні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Різке зростання очікуваної премії відбувається на тлі дестабілізації традиційних механізмів ціноутворення через загострення ситуації на Близькому Сході, зокрема конфлікту між Іраном і регіональними гравцями.

Це створює додатковий тиск на покупців в Азії, які стикаються з ризиками обмеження поставок і зниження маржинальності переробки.

У відповідь на ринкову ситуацію окремі нафтопереробні компанії вже звернулися до Saudi Aramco з пропозиціями змінити підхід до ціноутворення. Зокрема, обговорюється можливість індексації поставок до ф’ючерсів на Brent або використання альтернативних орієнтирів, включно з цінами Шанхайської ф’ючерсної біржі з урахуванням логістичних витрат.

Традиційно офіційні ціни продажу Saudi Aramco визначаються як диференціал до регіональних бенчмарків, зокрема котирувань дубайської нафти та ф’ючерсів на оманську нафту на Gulf Mercantile Exchange. Водночас на спотовому ринку вже фіксуються угоди з використанням альтернативних фінансових інструментів, прив’язаних до Brent.

Переговорний процес між Saudi Aramco та клієнтами, зокрема азійськими нафтопереробниками, триває. Остаточні параметри ціноутворення поки не визначені. Учасники ринку зазначають, що встановлення премії на рівні близько 40 доларів за барель може призвести до скорочення обсягів закупівель.

Для порівняння, попередній історичний максимум премії на Arab Light для азійського ринку становив 9,8 долара за барель у серпні 2022 року.

Додатковий тиск на ринок створюють логістичні обмеження. Фактичне блокування Ормузької протоки обмежує експорт низки сортів саудівської нафти. Альтернативний маршрут через нафтопровід до порту Янбу дозволяє транспортувати переважно Arab Light, але не компенсує повністю втрати обсягів.

У результаті очікується зниження поставок саудівської нафти до ключових азійських споживачів, зокрема Китаю та Індії, вже у квітні.

Кілька днів тому Саудівська Аравія збільшила поставки сирої нафти з експортних терміналів Янбу на узбережжі Червоного моря, перенаправляючи поставки з Перської затоки та Ормузької протоки.