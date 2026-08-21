Саудовская Аравия стала главным покупателем российского мазута, несмотря на падение поставок

Саудовская Аравия в июле стала самым большим покупателем российского морского мазута и вакуумного газойля (VGO), хотя поставки сократились на 18% по сравнению с июнем до 1,1 миллиона метрических тонн. В то же время, общий морской экспорт этих нефтепродуктов из России сократился на 12% по сравнению с июнем — до 2,4 млн тонн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Как отмечают аналитики, закупка российского мазута со скидкой позволяет энергетическому сектору Саудовской Аравии обеспечивать работу кондиционеров во время летней жары, сохраняя собственную более дорогую сырую нефть для экспорта на мировые рынки.

Куда еще экспортировала Россия

Поставки российского топлива в Сингапур и Малайзию в июле, напротив, выросли в 2,5 раза — примерно до 470 тыс. тонн.

В Индию в июле морские поставки мазута и VGO не зафиксировали. В июне объем составил 150 тысяч тонн. В то же время экспорт в Турцию сократился на 21% по сравнению с июнем — до 150 тыс. тонн.

Сокращения общего экспорта связывают, в частности, с атаками украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы. Из-за перебоев в работе предприятий уменьшилось производство нефтепродуктов.

После введения ЕС эмбарго на российские нефтепродукты в феврале 2023 г. основными рынками сбыта российского мазута стали страны Азии и Ближнего Востока.

Напомним, за первые семь дней августа морской экспорт российского дизельного топлива и газойля упал до 80 000 баррелей. в день. Успешные атаки украинских беспилотников на НПЗ заставили Кремль ограничить поставки горючего за границу.