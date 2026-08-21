Саудівська Аравія стала головним покупцем російського мазуту, попри падіння поставок

Саудівська Аравія у липні стала найбільшим покупцем російського морського мазуту та вакуумного газойлю (VGO), хоча поставки скоротилися на 18% порівняно з червнем до 1,1 мільйона метричних тонн. Водночас загальний морський експорт цих нафтопродуктів з Росії скоротився на 12% порівняно з червнем — до 2,4 млн тонн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Як зазначають аналітики, закупівля російського мазуту зі знижкою дозволяє енергетичному сектору Саудівської Аравії забезпечувати роботу кондиціонерів під час літньої спеки, зберігаючи власну дорожчу сиру нафту для експорту на світові ринки.

Куди ще експортувала Росія

Поставки російського палива до Сінгапуру та Малайзії у липні, навпаки, зросли у 2,5 раза — до приблизно 470 тис. тонн.

До Індії у липні морських поставок мазуту та VGO не зафіксували. У червні обсяг становив 150 тис. тонн. Водночас експорт до Туреччини скоротився на 21% порівняно з червнем — до 150 тис. тонн.

Скорочення загального експорту пов'язують, зокрема, з атаками українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи. Через перебої в роботі підприємств зменшилося виробництво нафтопродуктів.

Після запровадження ЄС ембарго на російські нафтопродукти у лютому 2023 року основними ринками збуту російського мазуту стали країни Азії та Близького Сходу.

Нагадаємо, за перші сім днів серпня морський експорт російського дизельного палива та газойлю впав до 80 000 барелів на день. Успішні атаки українських безпілотників на НПЗ змусили Кремль обмежити поставки пального за кордон.