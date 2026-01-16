- Категория
Сбои в движении поездов: на Киевщине и Черниговщине изменен график из-за аварии
Из-за аварии временно не будут курсировать ряд поездов в Киевской и Черниговской областях. В их числе маршруты Киев-Пассажирский – Васильков-Центр и Киев-Пассажирский – Нежин.
Как сообщает Delo.ua, по этому сообщает прессслужба УЗ.
Ограничение движения поездов
"Из-за обрыва контактной проволоки ряд поездов на Киевщине и Черниговщине временно не будет курсировать в эти сутки", - говорится в сообщении.
Из-за обрыва контактной проволоки временно не будут курсировать следующие поезда:
- №6041 Киев-Пассажирский – Васильков-Центр.
- №6044 и №6046 Васильков-Центр – Киев-Пассажирский.
- №6906 Киев-Пассажирский – Нежин.
- №6917 Нежин – Киев-Пассажирский.
В качестве альтернативы пассажирам советуют воспользоваться поездами:
- №6912 Киев-Волынский – Нежин.
- №6923 Нежин – Киев-Пассажирский.
Также возможны задержки пригородных поездов на участке Киев – Фастов.
Напоминаем, что по обновленным расписаниям украинские поезда отправятся с 22 января.
Также "Укрзализныця" представила новый график движения. Он предусматривает запуск 11 новых поездов – из них 8 международных и 3 внутренних, а также существенные улучшения действующих маршрутов.