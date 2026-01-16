Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,39

+0,27

EUR

50,44

+0,17

Наличный курс:

USD

43,50

43,40

EUR

50,75

50,58

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Сбои в движении поездов: на Киевщине и Черниговщине изменен график из-за аварии

Укрзалізниця
Часть поездов Киевской и Черниговской области временно не будет курсировать / Укрзалізниця

Из-за аварии временно не будут курсировать ряд поездов в Киевской и Черниговской областях. В их числе маршруты Киев-Пассажирский – Васильков-Центр и Киев-Пассажирский – Нежин.

Как сообщает Delo.ua, по этому сообщает прессслужба УЗ.

Ограничение движения поездов

"Из-за обрыва контактной проволоки ряд поездов на Киевщине и Черниговщине временно не будет курсировать в эти сутки", - говорится в сообщении.

Из-за обрыва контактной проволоки временно не будут курсировать следующие поезда:

  • №6041 Киев-Пассажирский – Васильков-Центр.
  • №6044 и №6046 Васильков-Центр – Киев-Пассажирский.
  • №6906 Киев-Пассажирский – Нежин.
  • №6917 Нежин – Киев-Пассажирский.

В качестве альтернативы пассажирам советуют воспользоваться поездами:

  • №6912 Киев-Волынский – Нежин.
  • №6923 Нежин – Киев-Пассажирский.

Также возможны задержки пригородных поездов на участке Киев – Фастов.

Напоминаем, что по обновленным расписаниям украинские поезда отправятся с 22 января.

Также "Укрзализныця" представила новый график движения. Он предусматривает запуск 11 новых поездов – из них 8 международных и 3 внутренних, а также существенные улучшения действующих маршрутов.

Автор:
Ольга Опенько