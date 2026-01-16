Сбои в движении поездов: на Киевщине и Черниговщине изменен график из-за аварии

Из-за аварии временно не будут курсировать ряд поездов в Киевской и Черниговской областях. В их числе маршруты Киев-Пассажирский – Васильков-Центр и Киев-Пассажирский – Нежин.

Как сообщает Delo.ua, по этому сообщает прессслужба УЗ.

Ограничение движения поездов

"Из-за обрыва контактной проволоки ряд поездов на Киевщине и Черниговщине временно не будет курсировать в эти сутки", - говорится в сообщении.

Из-за обрыва контактной проволоки временно не будут курсировать следующие поезда:

№6041 Киев-Пассажирский – Васильков-Центр.

№6044 и №6046 Васильков-Центр – Киев-Пассажирский.

№6906 Киев-Пассажирский – Нежин.

№6917 Нежин – Киев-Пассажирский.

В качестве альтернативы пассажирам советуют воспользоваться поездами:

№6912 Киев-Волынский – Нежин.

№6923 Нежин – Киев-Пассажирский.

Также возможны задержки пригородных поездов на участке Киев – Фастов.

Напоминаем, что по обновленным расписаниям украинские поезда отправятся с 22 января.

Также "Укрзализныця" представила новый график движения. Он предусматривает запуск 11 новых поездов – из них 8 международных и 3 внутренних, а также существенные улучшения действующих маршрутов.