Збої у русі поїздів: на Київщині та Чернігівщині змінено графік через аварію

Через аварію тимчасово не курсуватимуть низка поїздів на Київщині та Чернігівщині. Серед них маршрути Київ-Пасажирський – Васильків-Центр та Київ-Пасажирський – Ніжин.

Як інформує Delo.ua, по це повідомляє пресслужба УЗ.

Обмеження руху поїздів

"Через обрив контактного дроту низка поїздів на Київщині та Чернігівщині тимчасово не курсуватиме цієї доби", - йдеться в повідомленні.

Через обрив контактного дроту тимчасово не курсуватимуть такі поїзди:

№6041 Київ-Пасажирський – Васильків-Центр.

№6044 та №6046 Васильків-Центр – Київ-Пасажирський.

№6906 Київ-Пасажирський – Ніжин.

№6917 Ніжин – Київ-Пасажирський.

Як альтернативу пасажирам радять скористатися поїздами:

№6912 Київ-Волинський – Ніжин.

№6923 Ніжин – Київ-Пасажирський.

Також можливі затримки приміських поїздів на ділянці Київ – Фастів.

Нагадуємо, що за оновленими розкладами українські поїзди поїдуть з 22 січня.

Також "Укрзалізниця" представила новий графік руху. Він передбачає запуск 11 нових поїздів - з них 8 міжнародних та 3 внутрішніх, а також суттєві покращення чинних маршрутів.