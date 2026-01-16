- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Збої у русі поїздів: на Київщині та Чернігівщині змінено графік через аварію
Через аварію тимчасово не курсуватимуть низка поїздів на Київщині та Чернігівщині. Серед них маршрути Київ-Пасажирський – Васильків-Центр та Київ-Пасажирський – Ніжин.
Як інформує Delo.ua, по це повідомляє пресслужба УЗ.
Обмеження руху поїздів
"Через обрив контактного дроту низка поїздів на Київщині та Чернігівщині тимчасово не курсуватиме цієї доби", - йдеться в повідомленні.
Через обрив контактного дроту тимчасово не курсуватимуть такі поїзди:
- №6041 Київ-Пасажирський – Васильків-Центр.
- №6044 та №6046 Васильків-Центр – Київ-Пасажирський.
- №6906 Київ-Пасажирський – Ніжин.
- №6917 Ніжин – Київ-Пасажирський.
Як альтернативу пасажирам радять скористатися поїздами:
- №6912 Київ-Волинський – Ніжин.
- №6923 Ніжин – Київ-Пасажирський.
Також можливі затримки приміських поїздів на ділянці Київ – Фастів.
Нагадуємо, що за оновленими розкладами українські поїзди поїдуть з 22 січня.
Також "Укрзалізниця" представила новий графік руху. Він передбачає запуск 11 нових поїздів - з них 8 міжнародних та 3 внутрішніх, а також суттєві покращення чинних маршрутів.