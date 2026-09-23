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Сбой в "Операторе рынка" остановил внутренние торги электроэнергией

линии электропередач
Сбой в "Операторе рынка" остановил внутренние торги электроэнергией

АО "Оператор рынка" остановило торги на внутрисуточном рынке электроэнергии из-за сбоя аппаратного обеспечения после поражения инфраструктуры общества. Компания переходит на резервное оборудование, а время закрытия торгов на рынке "на сутки вперед" продлили до 14:00.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

В компании сообщили о внештатной ситуации из-за сбоя аппаратного обеспечения, препятствующего проведению торгов на рынке "на сутки вперед" (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР).

В результате торги на ВДР остановили, а время "закрытия ворот" РДН продлили до 14:00.

Из-за инцидента также не работают сайт компании и стандартные каналы службы поддержки.

"Оператор рынка" приступил к переходу на резервное оборудование. Гавва сообщил, что компания рассчитывает урегулировать ситуацию до 14:00.

К восстановлению стандартных каналов поддержки участникам рынка было предложено обращаться в общество через Telegram.

Напомним, в августе НКРЭКУ "назначила "Оператора рынка" первым NEMO в Украине - номинированным оператором, необходимым для будущего объединения украинских рынков "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка с соответствующими рынками ЕС.

Автор:
Татьяна Гойденко

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