Збій в "Операторі ринку" зупинив внутрішньодобові торги електроенергією

АТ "Оператор ринку" зупинило торги на внутрішньодобовому ринку електроенергії через збій апаратного забезпечення після ураження інфраструктури товариства. Компанія переходить на резервне обладнання, а час закриття торгів на ринку "на добу наперед" продовжили до 14:00.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Інтерфакс-Україна".

У компанії повідомили про позаштатну ситуацію через збій апаратного забезпечення, який перешкоджає проведенню торгів на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР).

У результаті торги на ВДР зупинили, а час "закриття воріт" РДН продовжили до 14:00.

Через інцидент також не працюють сайт компанії та стандартні канали служби підтримки.

"Оператор ринку" розпочав перехід на резервне обладнання. Гавва повідомив, що компанія розраховує врегулювати ситуацію до 14:00.

До відновлення стандартних каналів підтримки учасникам ринку запропонували звертатися до товариства через Telegram.

Нагадаємо, у серпні НКРЕКП "призначила "Оператора ринку" першим NEMO в Україні — номінованим оператором, необхідним для майбутнього об’єднання українських ринків "на добу наперед" і внутрішньодобового ринку з відповідними ринками ЄС.