RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,79

+0,08

EUR

51,33

--0,03

Готівковий курс:

USD

44,95

44,80

EUR

51,90

51,64

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

Збій в "Операторі ринку" зупинив внутрішньодобові торги електроенергією

лінії електропередач
Збій в "Операторі ринку" зупинив внутрішньодобові торги електроенергією

АТ "Оператор ринку" зупинило торги на внутрішньодобовому ринку електроенергії через збій апаратного забезпечення після ураження інфраструктури товариства. Компанія переходить на резервне обладнання, а час закриття торгів на ринку "на добу наперед" продовжили до 14:00.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Інтерфакс-Україна". 

У компанії повідомили про позаштатну ситуацію через збій апаратного забезпечення, який перешкоджає проведенню торгів на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР).

У результаті торги на ВДР зупинили, а час "закриття воріт" РДН продовжили до 14:00.

Через інцидент також не працюють сайт компанії та стандартні канали служби підтримки.

"Оператор ринку" розпочав перехід на резервне обладнання. Гавва повідомив, що компанія розраховує врегулювати ситуацію до 14:00.

До відновлення стандартних каналів підтримки учасникам ринку запропонували звертатися до товариства через Telegram.

Нагадаємо, у серпні НКРЕКП "призначила "Оператора ринку" першим NEMO в Україні — номінованим оператором, необхідним для майбутнього об’єднання українських ринків "на добу наперед" і внутрішньодобового ринку з відповідними ринками ЄС.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності