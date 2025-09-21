Сенат США рассматривает законопроект для расширения санкций против "теневого флота" России

Группа сенаторов США от обеих партий внесла на рассмотрение законопроект, направленный на усиление санкций против российской энергетики, в частности, против так называемого "теневого флота" — старых нефтяных танкеров, которые Москва использует для обхода ограничений на поставки нефти.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Инициатива, известная как "Закон о санкционных гаванях и уклонениях от западных санкций", предусматривает:

введение критериев для идентификации судов, сотрудничающих с российским флотом;

санкционную ответственность для любого судна, осуществляющего перевозки с подсанкционными танкерами;

блокирование российских проектов по сжиженному природному газу (СПГ) в Арктике и запрет на новые СПГ-проекты;

окончательное прекращение строительства газопровода Северный поток-22.

Документ представили сенатор-республиканец Джим Риш, глава Комитета по иностранным делам, и сенатор-демократка Джин Шахин при поддержке еще семи коллег.

Законопроект должен также приблизить санкционную политику США к уровню ЕС, который готовит 19 пакет ограничений и планирует запретить импорт российского СПГ ранее запланированного срока.

Перспективы принятия остаются неопределенными, ведь ранее подобные инициативы тормозились в Конгрессе из-за политических дискуссий вокруг позиции Дональда Трампа по продлению санкций.

Кроме того, сенаторы представили отдельные законопроекты, направленные на усиление безопасности в Восточной Европе и использование замороженных российских активов для помощи Украине.

Напомним, накануне Европейская комиссия представила 19-й пакет санкций против России, охватывающего энергетику, финансы и военные технологии. ЕС планирует запретить импорт российского сжиженного газа, криптовалютные транзакции и использование карточной системы Мир.