Новые санкции ЕС против России: под запретом — газ, банки, криптовалюты и военные технологии

Европейская комиссия представила 19-й пакет санкций против России, охватывающий энергетику, финансы и военные технологии. ЕС планирует запретить импорт российского сжиженного газа, криптовалютные транзакции и использование карточной системы “Мир”.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 19 сентября, передает Суспільне.

ЕС вводит 19-й пакет санкций

Энергетический блок санкций

ЕС полностью запрещает импорт российского сжиженного газа.

Финансовые транзакции для компаний "Роснефть" и "Газпромнефть" блокируются, активы связанных структур замораживаются.

Под ограничения попали 118 судов "теневого флота", которые использовались для обхода санкций. Общее количество судов в санкционном списке превысило 560.

Усиливается наблюдение за трейдерами и нефтеперерабатывающими компаниями, в том числе в Китае.

Финансы и криптовалюты

Запрет проведения транзакций для российских банков и банков в третьих странах, способствующих обходу санкций.

Впервые вводятся санкции против криптоплатформ и транзакций в криптовалюте.

Запрет для иностранных банков, сотрудничающих с российскими альтернативными платежными системами, в частности, с картой "Мир".

Ограничение денежных операций с компаниями, действующими в особых экономических зонах.

Военные технологии и экспорт

Санкции предусматривают запрет на экспорт товаров и технологий, которые могут использоваться на поле боя. В список включены 45 компаний в России и третьих странах, прямо или косвенно поддерживающих ВПК РФ, с особым акцентом на технологии для производства дронов.

По плану REPowerEU ЕС должен был полностью отказаться от российских энергоносителей до конца 2027 года, но новые санкции предусматривают запрет импорта сжиженного газа уже с января 2027-го, то есть годом ранее.

Несколько дней назад Брюссель заявил, что Еврокомиссия совместно со странами G7 и США готовит 19-й пакет санкций против России. Хотя детали еще не разглашаются, его презентацию ожидают в ближайшее время.

Напомним, 18 июля послы Европейского Союза одобрили 18-й пакет санкций против России. ЕС продолжил сокращать военный бюджет Кремля, ограничив передвижение 105 кораблей "теневого флота РФ".