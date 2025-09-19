Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,05

EUR

48,79

+0,01

Наличный курс:

USD

41,29

41,22

EUR

48,75

48,60

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Новые санкции ЕС против России: под запретом — газ, банки, криптовалюты и военные технологии

санкции
ЕС готовит новый пакет санкций против России / Freepik

Европейская комиссия представила 19-й пакет санкций против России, охватывающий энергетику, финансы и военные технологии. ЕС планирует запретить импорт российского сжиженного газа, криптовалютные транзакции и использование карточной системы “Мир”.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 19 сентября, передает Суспільне.

ЕС вводит 19-й пакет санкций

Энергетический блок санкций

  • ЕС полностью запрещает импорт российского сжиженного газа.
  • Финансовые транзакции для компаний "Роснефть" и "Газпромнефть" блокируются, активы связанных структур замораживаются.
  • Под ограничения попали 118 судов "теневого флота", которые использовались для обхода санкций. Общее количество судов в санкционном списке превысило 560.
  • Усиливается наблюдение за трейдерами и нефтеперерабатывающими компаниями, в том числе в Китае.

Финансы и криптовалюты

  • Запрет проведения транзакций для российских банков и банков в третьих странах, способствующих обходу санкций.
  • Впервые вводятся санкции против криптоплатформ и транзакций в криптовалюте.
  • Запрет для иностранных банков, сотрудничающих с российскими альтернативными платежными системами, в частности, с картой "Мир".
  • Ограничение денежных операций с компаниями, действующими в особых экономических зонах.

Военные технологии и экспорт

Санкции предусматривают запрет на экспорт товаров и технологий, которые могут использоваться на поле боя. В список включены 45 компаний в России и третьих странах, прямо или косвенно поддерживающих ВПК РФ, с особым акцентом на технологии для производства дронов.

По плану REPowerEU ЕС должен был полностью отказаться от российских энергоносителей до конца 2027 года, но новые санкции предусматривают запрет импорта сжиженного газа уже с января 2027-го, то есть годом ранее.

Несколько дней назад Брюссель заявил, что Еврокомиссия совместно со странами G7 и США готовит 19-й пакет санкций против России. Хотя детали еще не разглашаются, его презентацию ожидают в ближайшее время.

Напомним, 18 июля послы Европейского Союза одобрили 18-й пакет санкций против   России. ЕС продолжил сокращать военный бюджет Кремля, ограничив передвижение 105 кораблей "теневого флота РФ".

Автор:
Ольга Опенько