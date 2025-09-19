Нові санкції ЄС проти Росії: під забороною – газ, банки, криптовалюти та військові технології

Європейська комісія представила 19-й пакет санкцій проти Росії, який охоплює енергетику, фінанси та військові технології. ЄС планує заборонити імпорт російського зрідженого газу, криптовалютні транзакції та використання карткової системи “Мир”.

Як пише Delo.ua, про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 19 вересня, передає Суспільне.

ЄС вводить 19-й пакет санкцій

Енергетичний блок санкцій

ЄС повністю забороняє імпорт російського зрідженого природного газу.

Фінансові транзакції для компаній "Роснефть" та "Газпромнефть" блокуються, активи пов’язаних структур заморожуються.

Під обмеження потрапили 118 суден "тіньового флоту", які використовувалися для обходу санкцій. Загальна кількість суден у санкційному списку перевищила 560.

Посилюється нагляд за трейдерами та нафтопереробними компаніями, у тому числі в Китаї.

Фінанси та криптовалюти

Заборона проведення транзакцій для російських банків та банків у третіх країнах, які сприяють обходу санкцій.

Вперше вводяться санкції проти криптоплатформ і транзакцій у криптовалюті.

Заборона для іноземних банків, які співпрацюють із російськими альтернативними платіжними системами, зокрема з картою "Мир".

Обмеження фінансових операцій із компаніями, що діють у спеціальних економічних зонах.

Військові технології та експорт

Санкції передбачають заборону експорту товарів і технологій, що можуть використовуватися на полі бою. До списку включено 45 компаній у Росії та третіх країнах, які прямо або опосередковано підтримують ВПК РФ, з особливим акцентом на технології для виробництва дронів.

За планом REPowerEU ЄС мав повністю відмовитися від російських енергоносіїв до кінця 2027 року, але нові санкції передбачають заборону імпорту зрідженого газу вже з січня 2027-го, тобто на рік раніше.

Кілька днів тому Брюссель заявив, що Єврокомісія спільно з країнами G7 та США готує 19-й пакет санкцій проти Росії. Хоча деталі ще не розголошуються, його презентацію очікують найближчим часом.

Нагадаємо, 18 липня посли Європейського Союзу схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії. ЄС продовжив скорочувати військовий бюджет Кремля, обмеживши пересування 105 кораблів "тіньового флоту РФ".