Сенат США розглядає законопроєкт для розширення санкцій проти "тіньового флоту" Росії

Група сенаторів США від обох партій внесла на розгляд законопроєкт, спрямований на посилення санкцій проти російської енергетики, зокрема проти так званого "тіньового флоту" — старих нафтових танкерів, які Москва використовує для обходу обмежень на постачання нафти.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Ініціатива, відома як "Закон про санкційні гавані та ухилення від західних санкцій", передбачає:

запровадження критеріїв для ідентифікації суден, що співпрацюють із російським флотом;

санкційну відповідальність для будь-якого судна, яке здійснює перевезення із підсанкційними танкерами;

блокування російських проєктів із зрідженого природного газу (СПГ) в Арктиці та заборону на нові СПГ-проєкти;

остаточне припинення будівництва газопроводу "Північний потік-22.

Документ представили сенатор-республіканець Джим Ріш, голова Комітету із закордонних справ, та сенаторка-демократка Джин Шахін за підтримки ще семи колег.

Законопроєкт має також наблизити санкційну політику США до рівня ЄС, який готує 19-й пакет обмежень і планує заборонити імпорт російського СПГ раніше запланованого терміну.

Перспективи ухвалення залишаються невизначеними, адже раніше подібні ініціативи гальмувалися у Конгресі через політичні дискусії навколо позиції Дональда Трампа щодо продовження санкцій.

Окрім цього, сенатори подали окремі законопроєкти, спрямовані на посилення безпеки у Східній Європі та використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

Нагадаємо, напередодні Європейська комісія представила 19-й пакет санкцій проти Росії, який охоплює енергетику, фінанси та військові технології. ЄС планує заборонити імпорт російського зрідженого газу, криптовалютні транзакції та використання карткової системи “Мир”.