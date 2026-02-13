Запланована подія 2

Категория
Новости
Сервис Glovo уже начал возврат средств 346 пользователям после технического сбоя

Glovo сервис
Glovo обнаружила всех 346 пользователей, с которых были ошибочно списаны средства за услуги курьеров. Фото из открытых источников.

Сервис быстрой курьерской доставки Glovo приступил к возврату средств 346 пользователям, у которых из-за технического сбоя ошибочно списались онлайн-чаевые для курьеров. Пользователи получат не только возврат чаевых, но и полную стоимость заказов.

Об этом сообщила пресс-служба Glovo в комментарии Delo.ua.

"Мы сами идентифицировали всех 346 пользователей, которых затронула эта проблема. И возвращаем не только сумму ошибочно списанных онлайн-чаевых, но и полную стоимость заказов. Это способ компенсировать дискомфорт, через который прошли наши пользователи", — отметили в компании.

Возврат средств на карты, по словам прессслужбы, уже начался, однако сроки зачисления зависят от банков клиентов. Причиной списаний стал глобальный технический сбой, который задел несколько стран.

"Из-за этого сбоя у части наших пользователей произошло некорректное списание онлайн -чаевых для курьеров. Наша поддержка лично контактирует с каждым пострадавшим, чтобы сопроводить каждый кейс до полного решения", - добавили в Glovo.

В компании также подчеркнули, что уже делают выводы и внедряют новые предохранители, чтобы подобные ситуации не повторялись.

Напомним, 11 февраля в работе сервиса быстрой курьерской доставки товаров и еды Glovo произошел технический сбой. Вечером этого дня пользователям в разных странах, в том числе в Украине, некорректно списались суммы чаевых для курьеров. В компании заявили, что ошибку уже устранили и пообещали вернуть все излишне списанные средства. В то же время, украинские пользователи в соцсетях сообщали о значительных списаниях — от 5 до 10 тысяч гривен, а служба поддержки не смогла оперативно решить проблему.

Автор:
Елена Черкасец