Сервіс Glovo уже розпочав повернення коштів 346 користувачам після технічного збою

Glovo виявила всіх 346 користувачів, з яких було помилково списано кошти за послуги кур’єрів. Фото з відкритих джерел.

Сервіс швидкої кур’єрської доставки Glovo розпочав повернення коштів 346 користувачам, у яких через технічний збій помилково списалися онлайн-чайові для кур’єрів. Користувачі отримають не лише повернення чайових, а й повну вартість замовлень.

Про це повідомила пресслужба Glovo у коментарі Delo.ua.

"Ми самі ідентифікували всіх 346 користувачів, яких торкнулася ця проблема. І повертаємо не лише суму помилково списаних онлайн-чайових, а й повну вартість замовлень. Це спосіб компенсувати дискомфорт, через який пройшли наші користувачі", — зазначили в компанії. 

Повернення коштів на картки, за словами пресслужби, уже розпочалося, проте терміни зарахування залежать від банків клієнтів. Причиною списань став глобальний технічний збій, який зачепив кілька країн. 

"Через цей збій у частини наших користувачів відбулося некоректне списання онлайн-чайових для кур’єрів. Наша підтримка особисто контактує з кожним постраждалим, щоб супроводити кожен кейс до повного вирішення", — додали у Glovo.

У компанії також наголосили, що вже роблять висновки та впроваджують нові запобіжники, щоб подібні ситуації не повторювалися.

Нагадаємо, 11 лютого у роботі сервісу швидкої кур’єрської доставки товарів і їжі Glovo стався технічний збій. Увечері цього дня користувачам у різних країнах, зокрема й в Україні, некоректно списалися суми чайових для кур’єрів. У компанії заявили, що помилку вже усунули та пообіцяли повернути всі надлишково списані кошти. Водночас українські користувачі в соцмережах повідомляли про значні списання — від 5 до 10 тисяч гривень, а служба підтримки не змогла оперативно вирішити проблему.

Автор:
Олена Черкасець