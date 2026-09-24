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Сервис Uklon Store масштабировался еще на два города Украины: что можно заказать

цветы, авто
Цветы теперь можно заказать через Uklon Store в Днепре и Одессе / Freepik

Компания Uklon расширила работу маркетплейса Uklon Store, запустив сервис в Днепре и Одессе. Первой категорией для заказов стали цветы, к которым уже присоединились около 20 цветочных магазинов в этих городах.

Как пишет Dilo, об этом говорится в пресс-релизе компании.

По данным Uklon, в Киеве маркетплейс приступил к работе 11 июня 2026 года, где к нему присоединились более 35 партнерских цветочниц. Выбор Днепра и Одессы для экспансии обусловлен оценкой рынка, спросом и потенциалом для новых партнеров.

Партнерские студии получают новый канал продаж без необходимости создавать собственную службу доставки, поскольку букеты развозят водители-партнеры Uklon.

"Старт в Днепре и Одессе с категорией "Цветы" - это закономерный этап развития продукта и ответ на существующий запрос от пользователей и потенциальных партнеров", - отметил COO Uklon Вадим Ищенко.

Категория "Цветы" уже доступна на главном экране Uklon для жителей Днепра и Одессы. Чтобы сделать заказ, нужно выбрать магазин, добавить букет в корзину и подтвердить оплату.

О Uklon Store

Uklon Store – маркетплейс внутри приложения Uklon, запущенный в июне 2026 года. Сервис позволяет заказывать товары через приложение, которым раньше пользовались преимущественно для поездок и доставки.

На старте Uklon Store запустили категорию "Цветы". Именно ее выбрали, поскольку пользователи Uklon уже заказывали букеты из-за водителей сервиса.

Напомним, с 15 сентября сервис заказа авто Uklon стал доступен в Дрогобыче, Мукачево, Александрии и Умани.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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