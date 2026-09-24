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Новини
Дата публікації

Сервіс Uklon Store масштабувався ще на два міста України: що можна замовити

квіти, авто
Квіти тепер можна замовити через Uklon Store у Дніпрі та Одесі / Freepik

Компанія Uklon розширила роботу маркетплейсу Uklon Store, запустивши сервіс у Дніпрі та Одесі. Першою категорією для замовлень стали квіти, до яких уже долучилися близько 20 квіткарень у цих містах.

Як пише Dilo, про це йдеться у пресрелізі компанії.

За даними Uklon, у Києві маркетплейс розпочав роботу 11 червня 2026 року, де до нього приєдналися понад 35 партнерських квіткарень. Вибір Дніпра та Одеси для експансії обумовлений оцінкою ринку, попиту та потенціалом для нових партнерів.

Партнерські студії отримують новий канал продажів без необхідності створювати власну службу доставки, оскільки букети розвозять водії-партнери Uklon.

"Старт у Дніпрі та Одесі з категорією "Квіти" — це закономірний етап розвитку продукту та відповідь на існуючий запит від користувачів та потенційних партнерів”, — зазначив  COO Uklon Вадим Іщенко.

Категорія "Квіти" вже доступна на головному екрані застосунку Uklon для мешканців Дніпра та Одеси. Щоб зробити замовлення, потрібно обрати магазин, додати букет до кошика та підтвердити оплату.

Про Uklon Store

Uklon Store — маркетплейс усередині застосунку Uklon, який запустили в червні 2026 року. Сервіс дає змогу замовляти товари через застосунок, яким раніше користувалися переважно для поїздок і доставки.

На старті Uklon Store запустили категорію "Квіти". Саме її обрали, оскільки користувачі Uklon уже замовляли букети через водіїв сервісу.

Нагадаємо, З 15 вересня сервіс замовлення авто Uklon став доступний у Дрогобичі, Мукачеві, Олександрії та Умані. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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