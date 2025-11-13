Северные и балтийские страны выделяют $500 млн. военной помощи Украине

13 ноября Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция объявили о совместном финансировании пакета военного оборудования и боеприпасов для Украины на сумму 500 миллионов долларов США.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение НАТО.

Поставки будут осуществляться через Соединенные Штаты в рамках инициативы НАТО "Перечень приоритетных потребностей Украины" (Prioritised Ukraine Requirements List, PURL).

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствовал это решение, отметив, что союзники усиливают поддержку Украины в критически важный зимний период.

"Это оборудование чрезвычайно важно, поскольку Украина вступает в зимние месяцы, и поставки через PURL поступают в Украину. Союзники по НАТО будут продолжать поставлять необходимое оборудование и материалы", - подчеркнул он.

Этот пакет помощи подчеркивает общую солидарность Северных и Балтийских государств с Украиной и продолжение поддержки НАТО.

Напомним, в конце сентября шесть стран НАТО профинансировали четыре пакета оборонной помощи Украине на сумму более 2 млрд долларов в рамках PURL.

Главная цель PURL – быстро доставлять оружие и военные системы из США, чтобы укрепить обороноспособность Украины и создать предпосылки устойчивого мира.

Инициатива была согласована на уровне президента Украины Владимира Зеленского, американского лидера Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Через PURL государства-члены и партнеры могут финансировать закупки американского оружия и технологий добровольными взносами.