Северные и балтийские страны выделяют $500 млн. военной помощи Украине
13 ноября Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция объявили о совместном финансировании пакета военного оборудования и боеприпасов для Украины на сумму 500 миллионов долларов США.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение НАТО.
Поставки будут осуществляться через Соединенные Штаты в рамках инициативы НАТО "Перечень приоритетных потребностей Украины" (Prioritised Ukraine Requirements List, PURL).
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствовал это решение, отметив, что союзники усиливают поддержку Украины в критически важный зимний период.
"Это оборудование чрезвычайно важно, поскольку Украина вступает в зимние месяцы, и поставки через PURL поступают в Украину. Союзники по НАТО будут продолжать поставлять необходимое оборудование и материалы", - подчеркнул он.
Этот пакет помощи подчеркивает общую солидарность Северных и Балтийских государств с Украиной и продолжение поддержки НАТО.
Напомним, в конце сентября шесть стран НАТО профинансировали четыре пакета оборонной помощи Украине на сумму более 2 млрд долларов в рамках PURL.
Главная цель PURL – быстро доставлять оружие и военные системы из США, чтобы укрепить обороноспособность Украины и создать предпосылки устойчивого мира.
Инициатива была согласована на уровне президента Украины Владимира Зеленского, американского лидера Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Через PURL государства-члены и партнеры могут финансировать закупки американского оружия и технологий добровольными взносами.