Північні та балтійські країни виділяють $500 млн військової допомоги Україні

13 листопада Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція оголосили про спільне фінансування пакету військового обладнання та боєприпасів для України на суму 500 мільйонів доларів США.

Про це інформує Delo.ua з посиланням повідомлення НАТО.

Постачання здійснюватимуться через Сполучені Штати в рамках ініціативи НАТО "Перелік пріоритетних потреб України" (Prioritised Ukraine Requirements List, PURL).

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав це рішення, зазначивши, що союзники посилюють підтримку України у критично важливий зимовий період.

"Це обладнання надзвичайно важливе, оскільки Україна вступає в зимові місяці, і поставки через PURL надходять до України. Союзники по НАТО продовжуватимуть постачати необхідне обладнання та матеріали", — наголосив він.

Цей пакет допомоги підкреслює спільну солідарність Північних та Балтійських держав із Україною та продовження підтримки у рамках НАТО.

Нагадаємо, в кінці вересня шість країн НАТО профінансували чотири пакети оборонної допомоги Україні на суму понад 2 млрд доларів у межах PURL.

Головна мета PURL – швидко доставляти зброю та військові системи зі США, щоб зміцнити обороноздатність України та створити передумови для стійкого миру.

Ініціатива була узгоджена на рівні президента України Володимира Зеленського, американського лідера Дональда Трампа та генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Через PURL країни-члени Альянсу та партнери можуть фінансувати закупівлю американської зброї та технологій добровільними внесками.