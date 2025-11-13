Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,04

+0,02

EUR

48,65

+0,04

Готівковий курс:

USD

42,15

42,05

EUR

49,10

48,90

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Північні та балтійські країни виділяють $500 млн військової допомоги Україні

НАТО
Вісім країн виділяють $500 млн військової допомоги Україні / Freepik

13 листопада Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція оголосили про спільне фінансування пакету військового обладнання та боєприпасів для України на суму 500 мільйонів доларів США.

Про це інформує Delo.ua з посиланням повідомлення НАТО.

Постачання здійснюватимуться через Сполучені Штати в рамках ініціативи НАТО "Перелік пріоритетних потреб України" (Prioritised Ukraine Requirements List, PURL).

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав це рішення, зазначивши, що союзники посилюють підтримку України у критично важливий зимовий період.

"Це обладнання надзвичайно важливе, оскільки Україна вступає в зимові місяці, і поставки через PURL надходять до України. Союзники по НАТО продовжуватимуть постачати необхідне обладнання та матеріали", — наголосив він.

Цей пакет допомоги підкреслює спільну солідарність Північних та Балтійських держав із Україною та продовження підтримки у рамках НАТО.

Нагадаємо, в кінці вересня шість країн НАТО профінансували чотири пакети оборонної допомоги Україні на суму понад 2 млрд доларів у межах PURL.

Головна мета PURL – швидко доставляти зброю та військові системи зі США, щоб зміцнити обороноздатність України та створити передумови для стійкого миру.

Ініціатива була узгоджена на рівні президента України Володимира Зеленського, американського лідера Дональда Трампа та генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Через PURL країни-члени Альянсу та партнери можуть фінансувати закупівлю американської зброї та технологій добровільними внесками.

Автор:
Тетяна Гойденко