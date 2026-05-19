ШИ-агент в "Действии": Украина и Google договорились о развитии инфраструктуры

Минцифры, правительство, искусственный интеллект
Google поможет развивать инфраструктуру для Дія.AI / Pixabay

Украина и Google углубляют сотрудничество в области искусственного интеллекта и цифровых сервисов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минцифры.

Украина готовит собственную стратегию развития ИИ

В ходе встречи представители Минцифры и Google обсудили дальнейшее развитие Действие AI, законодательное регулирование искусственного интеллекта и формирование национальной AI-стратегии.

Среди ключевых тем:

Гибкая инфраструктура для DIA.AI. Стороны работают над гибридной моделью работы сервиса, объединяющей государственные ресурсы и облачные технологии Google. Это должно обеспечить стабильную работу AI-ассистента даже во время пиковых нагрузок.

Регулировка искусственного интеллекта. Минцифры совместно с профильным парламентским комитетом готовят законодательную базу в сфере ИИ. Во время работы учитываются евроинтеграционные обязательства Украины и положения европейского AI Act.

Авторское право и обучение AI-моделям. Участники встречи также обсудили необходимость поиска баланса между защитой прав авторов и возможностью легального использования данных для обучения украинским моделям искусственного интеллекта.

Национальная ИИ-стратегия. Отдельное внимание было уделено созданию стратегии развития AI, которая должна стать дорожной картой интеграции технологий искусственного интеллекта в ключевые сферы государственного управления и экономики.

Напомним, в мобильное приложение "Дія" внедрили ИИ-агента на базе модели Gemini. Государство переходит к концепции Agentic State, когда персональный ассистент не просто консультирует, а проактивно посылает уведомления о штрафах и самостоятельно генерирует выписки о местожительстве для взрослых и детей, причем все данные обрабатываются в защищенном внутреннем периметре без передачи в общую сеть.

Автор:
Ольга Опенько