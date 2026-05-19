ШІ-агент у "Дії": Україна та Google домовились про розвиток інфраструктури

Україна та Google поглиблюють співпрацю у сфері штучного інтелекту та цифрових сервісів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінцифри.

Україна готує власну стратегію розвитку ШІ

Під час зустрічі представники Мінцифри та Google обговорили подальший розвиток Дія.AI, законодавче регулювання штучного інтелекту та формування національної AI-стратегії.

Серед ключових тем:

Гнучка інфраструктура для Дія.AI. Сторони працюють над гібридною моделлю роботи сервісу, яка поєднає державні ресурси та хмарні технології Google. Це має забезпечити стабільну роботу AI-асистента навіть під час пікових навантажень.

Регулювання штучного інтелекту. Мінцифри спільно з профільним парламентським комітетом готує законодавчу базу у сфері ШІ. Під час роботи враховують євроінтеграційні зобов’язання України та положення європейського AI Act.

Авторське право та навчання AI-моделей. Учасники зустрічі також обговорили необхідність пошуку балансу між захистом прав авторів і можливістю легального використання даних для навчання українських моделей штучного інтелекту.

Національна ШІ-стратегія. Окрему увагу приділили створенню стратегії розвитку AI, яка має стати дорожньою картою інтеграції технологій штучного інтелекту в ключові сфери державного управління та економіки.

Нагадаємо, у мобільний застосунок "Дія" впровадили ШІ-агента на базі моделі Gemini. Держава переходить до концепції Agentic State, коли персональний асистент не просто консультує, а проактивно надсилає сповіщення про штрафи та самостійно генерує витяги про місце проживання для дорослих та дітей, причому всі дані обробляються у захищеному внутрішньому периметрі без передачі у загальну мережу.